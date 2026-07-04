El líder nacional de la agrupación política "Nueva Esperanza", René Bejarano Martínez, también conocido como “El Señor de las Ligas”, se ha sumado a la campaña de "defensa de la soberanía nacional" convocada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, rechazando además que integrantes de Morena estén vinculados con grupos criminales.

En rueda de prensa desde Tabasco, este sábado informó que está recorriendo el país haciendo asambleas informativas para alertar a los ciudadanos de las intenciones del Gobierno de Estados Unidos de inculpar a miembros activos de Morena con presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Sin embargo, aseguró que, muchas de las acusaciones sobre los supuestos “narcopolíticos” de Morena, solo son mediáticas que aprovecha la oposición, dentro y fuera del país.

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"En lo que se refiere a las acusaciones, pues forma parte de la guerra mediática y es una estrategia continental, ni siquiera es solo en México. Lo mismo se acusó al presidente Gustavo Petro en Colombia de estar coludido con los criminales; a Nicolás Maduro, antes de su secuestro, incluso se inventó que existía un cártel, el Cártel de los Soles, y cuando lo secuestraron y lo detuvieron, y presentaron la acusación, resultó que el cártel no existía, ese cártel no existía", apuntó

“Y ahora se hace toda esa acusación, no de ahora solamente, sino desde el sexenio anterior. Ha habido muchas acusaciones de ese tipo, pero sin pruebas”, afirmó.

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Presume detenciones y niega complicidad con delincuentes

Aseguró que, lo que sí hay es una disminución importante de los homicidios dolosos en el país y que además hay 40 mil generadores de violencia detenidos durante los últimos dos años, incluyendo algunos servidores públicos, lo que demuestra que no hay complicidades.

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“Hay 40,000 personas detenidas durante los dos últimos años, generadores de violencia, ¡40,000! en dos años. Y, entre otros, algunos servidores públicos, como algunos que existieron aquí en Tabasco, que se coludieron con el crimen y que ahora están detenidos. Entonces, no hay esa complicidad que se dice, es falsa”, subrayó Bejarano desde la tierra de López Obrador.

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Asimismo, se lanzó contra el PRD, asegurando que, aunque le cambiaron de nombre sigue siendo lo mismo que antes, por lo que dijo dudar que tengan éxito en sus objetivos para los próximos años.

El episodio que lo convirtió en "El señor de las ligas"

Cabe recordar que, en marzo de 2004, se hizo público un video en el que Bejarano, entonces coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aparecía recibiendo miles de dólares en efectivo del empresario argentino Carlos Ahumada, utilizando ligas para asegurar los fajos de billetes, por lo que recibió el apodo de "El señor de las ligas".

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Y tras reconocer que aceptó el dinero, pidió licencia a su cargo y fue detenido en noviembre de 2004, pasando más de ocho meses en prisión, aunque en 2005 fue absuelto de los cargos por delitos electorales y posteriormente recuperó su libertad.

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