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El gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, presentó los avances del proyecto Puerto del Norte a integrantes de organismos empresariales, el cual contribuirá a la atracción de inversiones a dicha entidad.
De acuerdo con el mandatario estatal, quien dio su explicación en el puerto de Matamoros, esta iniciativa aprovechará la frontera con Estados Unidos y fortalecerá la conectividad de Tamaulipas con los mercados internacionales.
Durante su intervención, la secretaria de economía, Ninfa Cantú, destacó que el Puerto del Norte forma parte de una política pública para fomentar la inversión, la competititividad y el crecimiento económico.
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"Desde agosto del año pasado, el Puerto de Altura de Matamoros inició operaciones, marcando el inicio de una nueva aetapa para el desarrollo logístico y económico de nuestra entidad", expresó.
En su participación, el director de dicho proyecto, Gustavo Guzmán Fernández, presentó los avances en infraestructura y acciones contempladas para los próximos meses.
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A dicho evento acudieron el presidente nacional de la Confederación de Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, el vicepresidente nacional de Delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), José Enrique Ramos Rivera, y el vicepresidente nacional de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Rómulo Mejía Durán.
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