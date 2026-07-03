Ciudad Victoria, Tamps. - El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Willy Zúñiga Castillo, informó que Tamaulipas alcanzó en mayo de 2026 la cifra más baja de robo de vehículos registrada desde octubre de 2022; además, ese mes es el de menor incidencia de este delito desde 2015.

Afirmó que, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante mayo de este año se registraron 125 denuncias por este delito, mientras que en el mismo mes de 2015 se contabilizaron 564 denuncias, lo que representa una disminución del 77.84 por ciento.

Zúñiga Castillo señaló que este resultado refleja el trabajo coordinado y permanente de las instituciones que integran la Mesa de Paz en Tamaulipas, que preside diariamente el gobernador Américo Villarreal Anaya, mediante la implementación de estrategias enfocadas en la prevención, la vigilancia, las labores de inteligencia y el combate a la delincuencia, con el objetivo de proteger el patrimonio de las y los tamaulipecos.

Durante mayo de este año se registraron 125 denuncias por este delito, mientras que en el mismo mes de 2015 se contabilizaron 564 denuncias, lo que representa una disminución del 77.84 por ciento. | Foto: Especial.

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"La reducción en el robo de vehículos es resultado del esfuerzo conjunto de las fuerzas de seguridad, del fortalecimiento de los operativos de vigilancia y del trabajo de inteligencia que se desarrolla de manera permanente en el estado", expresó.

"Seguiremos reforzando estas acciones para proteger el patrimonio de las familias tamaulipecas y mantener una tendencia sostenida a la baja en la incidencia delictiva", añadió.

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Destacó que este resultado reafirma el compromiso de las autoridades estatales y federales de fortalecer las acciones de seguridad, mantener la coordinación interinstitucional y continuar impulsando estrategias que contribuyan a preservar la tranquilidad y el bienestar de las familias en todo el estado.

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