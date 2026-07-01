Tamaulipas recibió el respaldo del gobierno de México y el reconocimiento de organismos internacionales por su compromiso con una política pública basada en el desarrollo sostenible, la inclusión y el humanismo.

En la presentación del Segundo Informe Subnacional Voluntario que refleja los avances del estado en la Agenda 2030 se concentran los avances y resultados alcanzados para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la Organización de las Naciones Unidas.

Además, se consigna el cumplimiento de objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en materias de desarrollo social, educación, salud, energía, medio ambiente y gobernanza.

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El gobernador Américo Villarreal Anaya afirmó que este ejercicio refleja el compromiso permanente del estado por construir un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, bienestar social, protección ambiental y fortalecimiento institucional.

Como parte de los principales resultados, destacó la histórica e inédita reducción de la pobreza multidimensional en 42% y los esfuerzos encaminados a lograr la erradicación definitiva de la pobreza extrema en Tamaulipas.

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Informó que la entidad alcanzó una tasa neta de escolarización en primaria de 92.8% y logró una conectividad digital de 100% en las escuelas rurales, fortaleciendo el acceso a la educación en todo el territorio estatal.

En materia de salud, aseguró la disminución significativa de la mortalidad materna y de las emergencias obstétricas al pasar de 33 casos mensuales al inicio de la administración a 13 casos, como resultado del fortalecimiento de la atención médica.

Del desarrollo energético, Villarreal Anaya informó que se concretó la reclasificación tarifaria en cinco municipios y continúa el avance del programa de electrificación para alcanzar cobertura total en el estado.

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Además, reconoció la participación coordinada de municipios, dependencias estatales, iniciativa privada, academia y organizaciones sociales para alcanzar estos resultados y valoró que para estas metas se ha logrado contar con la participación de los municipios, dependencias de gobierno, sector privado, sociedad civil y academia.

“Estamos logrando la institucionalización de la Agenda 2030”, aseveró.

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Los resultados logrados en este segundo año recibieron el respaldo de representantes de organismos internacionales que participaron en la sesión del Consejo Estatal.

Nahuel Odone, jefe de la Unidad de Comercio Internacional y Desarrollo Productivo de la CEPAL en México, agradeció que el gobierno de Tamaulipas sea “cepalino”, es decir, estructuralista, humanista y latinoamericanista.

Ismael Ortiz Fernández, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, destacó el significado institucional de la presentación del Segundo Informe Subnacional Voluntario.

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“Hoy, el gobierno de Tamaulipas lo hace, y lo hace por segunda ocasión, y eso tiene un mérito importante porque la constancia es la prueba más sólida de un compromiso real”, expresó.

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El ministro consejero y jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, Estefan Acné, reconoció que el trabajo realizado por la entidad “ha sido ejemplar para tener un estudio, un trabajo y un diagnóstico que es una excelente base para integrar toda la Agenda 2030 en los planes nacionales”.

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Silvia Morimoto, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, afirmó que Tamaulipas está a la vanguardia y su trabajo refleja una visión de desarrollo alineada a los principios de la Agenda 2030, que son prosperidad, inclusión y sostenibilidad.

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