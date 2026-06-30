[Publicidad]
La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que se instalaron más de 600 contenedores de basura sobre Paseo de la Reforma, en el marco de los posibles festejos que realicen los aficionados sobre dicha avenida, en especial, en el Ángel de la Independencia.
La dependencia señaló que el Gobierno está reforzando las acciones en la zona para que los seguidores de la selección mexicana disfruten una jornada segura durante el partido mundialista; además de tener un Paseo de la Reforma ordenado y limpio.
Lee también Fan Fest del Zócalo registra lleno total previo al partido México-Ecuador; autoridades piden a aficionados trasladarse a otros escenarios
“Desde el Gobierno de la Ciudad de México estamos reforzando las acciones para que la afición disfrute una jornada segura durante el partido entre México y Ecuador, y para mantener un festejo ordenado y limpio en los espacios públicos de la ciudad”, expuso en redes sociales.
La Sobse agregó que la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia de Gestión Integral de Residuos, participan en un operativo con más de mil servidoras y servidores públicos; aunado a ello, reiteró, se están instalando más de 600 contenedores en los puntos de mayor afluencia.
“Durante y al término del partido, las brigadas realizarán recorridos para la recolección de residuos, porque disfrutar esta gran fiesta también significa cuidar y mantener limpios los espacios que compartimos”, adelantó Obras.
[Publicidad]
De 1 a casi 40; mira en este mapa cómo ha crecido el número de pantallas en CDMX para seguir el paso de la Selección en el Mundial
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Estados
Congreso de Chiapas avala cambio de identidad de género; elimina requisito de juicio
Metrópoli
CDHCM abre queja de oficio por agresiones a buscadoras en Calzada de Tlalpan; queja es por posible violaciones a derechos humanos
Estados
Inician huelga de hambre en Morelos en rechazo por aumento al pasaje; exigen retiro del decreto
Universal Deportes
Mundial 2026: México elimina a Ecuador y avanza a los Octavos de Final
Al día
¡Lleno total! Cierran la estación Insurgentes de la línea 1 del metro por evento
Al día
Agreden a madres buscadoras en Tlalpan, autoridades de CDMX ofrecen disculpas
Espectáculos
¡Contra la IA! Madonna critica uso de inteligencia artificial en el arte moderno
Al día
Gobierno de la CDMX recomienda a la población tener preparada “Mi Mochila de Vida” ante sismos