La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) informó que se instalaron más de 600 contenedores de basura sobre Paseo de la Reforma, en el marco de los posibles festejos que realicen los aficionados sobre dicha avenida, en especial, en el Ángel de la Independencia.

La dependencia señaló que el Gobierno está reforzando las acciones en la zona para que los seguidores de la selección mexicana disfruten una jornada segura durante el partido mundialista; además de tener un Paseo de la Reforma ordenado y limpio.

Gobierno de CDMX despliega 600 contenedores en Reforma; busca mantener limpio el festejo. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

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“Desde el Gobierno de la Ciudad de México estamos reforzando las acciones para que la afición disfrute una jornada segura durante el partido entre México y Ecuador, y para mantener un festejo ordenado y limpio en los espacios públicos de la ciudad”, expuso en redes sociales.

Gobierno de CDMX despliega 600 contenedores en Reforma; busca mantener limpio el festejo. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

La Sobse agregó que la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia de Gestión Integral de Residuos, participan en un operativo con más de mil servidoras y servidores públicos; aunado a ello, reiteró, se están instalando más de 600 contenedores en los puntos de mayor afluencia.

“Durante y al término del partido, las brigadas realizarán recorridos para la recolección de residuos, porque disfrutar esta gran fiesta también significa cuidar y mantener limpios los espacios que compartimos”, adelantó Obras.

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