Usuarios que no contaban con un boleto digital o con código QR de vivir en la zona para el partido entre México y Ecuador no lograron acceder al Tren Ligero “El Ajolote” este martes, luego de que el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) implementó un operativo especial con motivo del encuentro que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

Desde aproximadamente las 15:00 horas, en la terminal Tasqueña, policías restringían el acceso a los trenes y al trolebús habilitado para trasladar a los aficionados, por lo que decenas de personas buscaban utilizar el servicio de manera habitual o apoyar a la selección tuvieron que salir de la estación y buscar otras alternativas de transporte para llegar a sus destinos.

El Servicio de Transportes Eléctricos mantiene esta medida desde la inauguración del Mundial el pasado 11 de junio.

El Servicio de Transportes Eléctricos mantiene esta medida desde la inauguración del Mundial. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

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Informó que el operativo tiene como objetivo facilitar el traslado de los asistentes al encuentro entre México y Ecuador y evitar aglomeraciones en la zona del estadio.

Laura, quien se dirigía a la estación Huipulco y aseguró vivir en la zona, explicó que desconocía las restricciones hasta que intentó ingresar al servicio.

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Al no contar con el código QR solicitado por el personal, tuvo que abandonar la estación y caminar hacia Calzada de Tlalpan para abordar un camión.

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"Si están cañón eso de que nos afecte, pero qué le hace uno" dijo.

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Leticia y Lila querían ir a apoyar a la selección en las inmediaciones del estadio, señalaron que no tenían conocimiento de que el acceso al Tren Ligero estaría condicionado al boleto digital y afirmaron que alcanzaron a abordar el trolebús casi de último momento.

"No sabíamos que iban a cerrar el acceso así; se nos hace muy injusto porque muchas personas usan este transporte para ir a sus casas y no precisamente al partido", comentó Leticia.

vr/cr