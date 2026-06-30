Metrópoli | 30-06-26 | 11:01 | Actualizada | 30-06-26 | 11:01 |

Luego del que tendrá lugar la noche de este martes 30 de junio, la Ciudad de México se llenará de música y baile con conciertos gratuitos que se ofrecerán en los festivales futboleros y otros puntos donde habrá pantallas para ver el juego.

Para quienes contemplan ver el partido en el , a las 21:00 horas, podrán disfrutar de un concierto gratuito de Banda Cuisillos en el escenario que se habilitará en El Caballito, en Paseo de la Reforma y Bucareli.

En el Monumento a la Revolución, se prevé una celebración con ambiente familiar, por lo que incluso pueden ir niñas y niños. En este punto habrá dos conciertos: a las 17:40 horas, antes del partido entre las selecciones de México y Ecuador, Triciclo Circus Band ofrecerá un concierto gratuito; y, a las 21:00 horas, se presentará Mi Banda El Mexicano.

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Como uno de los objetivos de la administración local es “descentralizar” el partido y que la población no se concentre únicamente en el , para el partido de hoy también se instalarán pantallas y escenario en el estacionamiento del Palacio de los Deportes. Además, en este punto también habrá dos conciertos: a las 17:40 horas se presentarán Los Askis y a las 21:00 horas, cerrará la celebración el Grupo Cañaveral de Humberto Pavón.

mahc/LL

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