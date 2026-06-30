Luego del partido México-Ecuador que tendrá lugar la noche de este martes 30 de junio, la Ciudad de México se llenará de música y baile con conciertos gratuitos que se ofrecerán en los festivales futboleros y otros puntos donde habrá pantallas para ver el juego.

Para quienes contemplan ver el partido en el Paseo de la Reforma, a las 21:00 horas, podrán disfrutar de un concierto gratuito de Banda Cuisillos en el escenario que se habilitará en El Caballito, en Paseo de la Reforma y Bucareli.

En el Monumento a la Revolución, se prevé una celebración con ambiente familiar, por lo que incluso pueden ir niñas y niños. En este punto habrá dos conciertos: a las 17:40 horas, antes del partido entre las selecciones de México y Ecuador, Triciclo Circus Band ofrecerá un concierto gratuito; y, a las 21:00 horas, se presentará Mi Banda El Mexicano.

Lee también Permanece cerrado un tramo de Paseo de la Reforma por partido México-Ecuador; estas son las alternativas viales

Como uno de los objetivos de la administración local es “descentralizar” el partido y que la población no se concentre únicamente en el Ángel de la Independencia, para el partido de hoy también se instalarán pantallas y escenario en el estacionamiento del Palacio de los Deportes. Además, en este punto también habrá dos conciertos: a las 17:40 horas se presentarán Los Askis y a las 21:00 horas, cerrará la celebración el Grupo Cañaveral de Humberto Pavón.

La emoción está a flor de piel y el corazón nos late a mil por hora. Mañana nos jugamos todo en el partido México vs. Ecuador, y no hay mejor lugar para vivir la adrenalina, gritar los goles y apoyar a la Selección que juntos en El Caballito 🇲🇽🥅



La celebración se traslada al… pic.twitter.com/hjUhFWuac9 — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 30, 2026

mahc/LL