Al igual que en el partido anterior de la Selección Mexicana, durante el juego entre México y Ecuador que tendrá lugar la noche de este martes 30 de junio, la administración capitalina ordenó la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas en el perímetro “A” del Centro Histórico y cinco colonias céntricas de la CDMX.

En la Gaceta Oficial, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México publicó el acuerdo en el que se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones.

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Esta medida aplicará desde las las 15:00 horas del 30 de junio, hasta las 7:00 horas del 1 de julio, en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados que expendan bebidas para llevar, ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico de la Ciudad de México, y las siguientes colonias: Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

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¿En qué establecimientos aplica la Ley Seca?

En el documento publicado en una edición Bis de la Gaceta Oficial, se indica que se exceptúa de esta prohibición; única y exclusivamente, el consumo de bebidas alcohólicas en copeo con alimentos, al interior de los establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal previstos en el artículo 19 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, siendo estos:

Salones de fiestas

Restaurantes

Establecimientos de hospedaje

Clubes privados

Salas de cine

Teatros

Auditorios

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Más temprano, el secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que esta medida que se aplicó para el partido de la semana pasada entre las selecciones de México y Chequia sí sirvió. No obstante, adelantó que se reforzarán los recorridos junto a la Policía de la CDMX para evitar el consumo de alcohol en vía pública durante el partido y la celebración posterior.

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