Entre 250 y 500 pesos cuestan las camisetas de la Selección Mexicana que vendedores ambulantes ofrecen sobre avenida Juárez, en el Centro Histórico, a un día del partido entre México y Ecuador en el Estadio Ciudad de México.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que los precios varían según el modelo, la talla y la calidad de la prenda.

Camisetas de la Selección se venden entre 250 y 500 pesos en Centro Histórico; crece demanda antes del partido México-Ecuador. Foto: Fernanda Rojas / El Universal

De acuerdo con los comerciantes, las réplicas, que aseguran son casi idénticas a las originales, tienen un costo mayor a comparación de las camisetas clon debido a la calidad de la tela, la intensidad de los colores, los escudos y logotipos que son bordados.

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Los vendedores explicaron que las versiones más económicas corresponden a diseños del Mundial pasado, con franjas rojas y estampados de menor calidad.

Camisetas de la Selección se venden entre 250 y 500 pesos en Centro Histórico; crece demanda antes del partido México-Ecuador. Foto: Fernanda Rojas / El Universal

Detallaron que, los precios también incluyen en las tallas de la prenda, por ejemplo, una camiseta clon talla chica puede encontrarse en 250 pesos, mientras que el mismo modelo en talla XXL alcanza los 320 pesos.

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Los vendedores señalaron que la más solicitada es la camiseta verde de este año.

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Algunos transeúntes se acercaron a preguntar precios a los puestos y consideraron que los costos eran elevados.

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Camisetas de la Selección se venden entre 250 y 500 pesos en Centro Histórico; crece demanda antes del partido México-Ecuador. Foto: Fernanda Rojas / El Universal

"Doscientos yo creo que está súper bien, pero 500 no soy muy fanático del futbol y para algo no original que solo voy a usar una vez", comentó Raúl.

Otros compradores consideraron que las camisetas representan una alternativa accesible para apoyar a la Selección Mexicana.

"Están bonitas, las originales están caras y yo creo que es una buena oportunidad", dijo Mauricio, quien adquirió una playera por 350 pesos.

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