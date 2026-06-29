Diputados de Morena acudieron esta mañana a la sede central del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para presentar una queja formal contra los panistas Daniela Álvarez y Andrés Sánchez por, presuntamente, operar un esquema piramidal de venta de enseres domésticos disfrazado de programa social en colonias de Tlalpan y Xochimilco.

La denuncia, presentada por los legisladores Paulo García, Brenda Ruiz, Ana Buendía y Miguel Macedo, solicita la apertura de un procedimiento especial sancionador y la adopción de medidas cautelares inmediatas contra los panistas por utilizar su nombre, imagen, cargo y los recursos de sus módulos legislativos para promover y comercializar tinacos, calentadores solares, colchones y electrodomésticos bajo la apariencia de apoyos subsidiados. Los precios cobrados a la ciudadanía son iguales o superiores a los de mercado, por lo que no existe ningún subsidio público detrás.

“La Asociación les da una comisión por cada venta, los diputados del PAN reciben una jugosa ganancia. Nosotros nos preguntamos: ¿Ese dinero a quién cae? ¿Es un financiamiento paralelo? Que desde luego rechazamos y las autoridades deberán actuar para combatirlo”, comentó Paulo García.

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Los morenistas acusaron a los legisladores Daniela Álvarez y Andrés Sánchez de comprarle productos como tinacos, cisternas, calentadores solares, colchones, lavadoras, laptops, y pantallas, a la Asociación Civil Sumando Oportunidades y después revenderlos más caros a las y los vecinos de Tlalpan y Xochimilco.

Paulo García, precisó que este ‘moche’ que sacan los legisladores panistas no es lo más grave, sino que entregan el producto, que disfrazan como programa social, rotulado con su nombre, fotografía y colores del partido, lo que constituye, de acuerdo con el artículo 134 constitucional, un acto de promoción personalizada de un servidor público, prohibida en cualquier modalidad de comunicación fuera de los periodos de campaña.

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La queja presentada documenta publicaciones, videos y catálogos difundidos en Facebook, X y TikTok en los que los diputados panistas aparecen promoviendo productos bajo frases como “apoyando a las vecinas y vecinos” y “a bajo costo para apoyar la economía de las familias”, mientras una red de distribuidores percibe comisiones de hasta 250 pesos por enser entregado, según una Lista de Reciprocidades para Enlaces Regionales con membrete oficial de la propia organización.

El número de teléfono publicado como contacto de ventas coincide con el número oficial del módulo legislativo de la diputada Álvarez registrado ante el Congreso de la CDMX.

dmrr