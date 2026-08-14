De cara a que cumpla su segundo año de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que ya alista su informe con el que aseguró “vamos a dar buenas cuentas”.

“Vamos a dar cuenta a la nación de lo que hemos hecho en dos años de gobierno”, dijo la Mandataria federal.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que ya comenzó a grabar algunos spots y hará recorridos para informar a cada entidad con un cierre en la Ciudad de México.

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“Yo creo que les van a gustar los spots del informe porque ya iniciamos su grabación. Son un poco diferentes, no tanto porque tampoco se puede ser. Muy divertido”, dijo.

Describió que para los spots quería que se grabara lo que hace normalmente, pero “no muy institucional”.

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