Hay una escena que se repite después de bañarnos: crema corporal, pijama y a dormir. Todo parece estar en orden hasta que, al día siguiente, vuelven la tirantez, las zonas ásperas o esa sensación de que la piel necesita otra capa de hidratante.

Antes de cambiar de crema, quizá valga la pena revisar cómo estás cuidando tu piel desde la ducha. Porque algunos hábitos cotidianos pueden hacer que la sensación de hidratación dure menos y que la piel necesite más atención de la que debería.

La solución tampoco tiene que convertirse en una rutina eterna. A veces, pequeños ajustes —y elegir productos que respondan a lo que tu piel necesita— pueden hacer toda la diferencia.

Natura Ekos. Foto: Cortesía Natura

Primero: revisa lo que pasa en la ducha

Sí, esa ducha muy caliente después de un día largo puede sentirse como terapia, pero tu piel podría no estar tan feliz. Las temperaturas elevadas pueden favorecer la pérdida de aceites naturales y dejar una sensación de tirantez después del baño.

No necesitas bañarte con agua fría. Basta con optar por una temperatura tibia y evitar prolongar demasiado la ducha.

También vale la pena poner atención al producto con el que limpias tu cuerpo. Si después del baño la piel queda con una sensación incómoda de tirantez, quizá sea momento de buscar una fórmula más suave.

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Y cuando llegue el momento de secarte, evita frotar la piel con fuerza. Unos toques suaves con la toalla son suficientes.

La línea ideal para hidratar tus manos. Foto: Cortesía Natura

El momento de aplicar la crema también importa

Si tu crema corporal aparece hasta que ya estás vestida, peinada y lista para salir del baño, quizá estás dejando pasar un buen momento para incorporarla a tu rutina.

Después de la ducha, seca suavemente la piel y aplica tu hidratante cuando todavía conserve un poco de humedad. Esto ayuda a mantener el agua en la piel y puede hacer que la sensación de confort dure más.

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Aquí también importa la fórmula. Si tu piel tiende a sentirse seca, puedes buscar ingredientes y texturas que no solo aporten una sensación de suavidad inmediata, sino que estén pensados para mantener la hidratación.

Tukumá: el ingrediente amazónico que llega al body care

Y aquí es donde el cuidado corporal se pone interesante. En lugar de pensar únicamente en una crema que deje la piel suave al momento, puedes buscar fórmulas que incorporen ingredientes con beneficios específicos.

Uno de los protagonistas de la línea Natura Ekos Tukumá es precisamente el tukumã, un fruto de la Amazonía que la marca utiliza como bioactivo en sus fórmulas corporales.

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Crema corporal Natura Ekos. Foto: Cortesía Natura

La Crema Corporal Ekos Tukumá de Natura combina aceite y manteca bruta de Tukumã y está enfocada en proporcionar hidratación y cuidar la apariencia de la piel. De acuerdo con Natura, su fórmula ofrece hasta 72 horas de hidratación y ayuda a mejorar la apariencia de firmeza y uniformidad.

Además, la marca señala que el bioactivo de Tukumã ayuda a estimular la producción natural de ácido hialurónico, un componente que se encuentra naturalmente en la piel y que está relacionado con su capacidad para retener agua.

Así, la crema corporal deja de ser solamente ese producto que utilizas cuando tus piernas ya están secas y se convierte en parte de un ritual de cuidado más constante.

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¿Y qué pasa con las manos?

Hay una zona que muchas veces queda fuera de la rutina corporal: las manos.

Las lavamos varias veces al día, están expuestas al sol, a cambios de temperatura y a diferentes productos, por lo que no es extraño que sean de las primeras partes del cuerpo en sentirse resecas.

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Por eso, tener una crema de manos a la vista puede ser uno de esos pequeños trucos que hacen que el cuidado se vuelva automático.

Crema para manos Natura Ekos. Foto: Cortesía Natura

Dentro de la misma línea, la Crema Hidratante para Manos Ekos Tukumá está formulada con manteca bruta de Tukumã y, según Natura, ofrece hasta 48 horas de hidratación. También está pensada para el cuidado de manos y uñas.

Puedes dejarla junto al lavabo, en el buró o dentro de tu bolsa. La regla es sencilla: si la tienes a la vista, es mucho más probable que te acuerdes de usarla.

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Para cuando quieres una hidratación más envolvente

Si prefieres una textura más rica para el ritual de la noche, el Bálsamo Corporal Natura Ekos Tukumá puede ser otra alternativa.

Su textura cremosa y aterciopelada está pensada para una sensación de hidratación intensa. De acuerdo con Natura, su fórmula ayuda a proteger la piel y puede estimular hasta 77% más la producción natural de ácido hialurónico.

Bálsamo corporal Natura Ekos. Foto: Cortesía Natura

La diferencia está también en la experiencia: mientras una crema ligera puede funcionar perfecto para las mañanas, un bálsamo más envolvente puede convertirse en ese producto que aplicas con calma antes de dormir, especialmente en zonas que suelen sentirse más secas.

No necesitas diez productos para cuidar tu piel

El body care no tiene por qué convertirse en una rutina de 15 pasos. De hecho, probablemente sea mucho más fácil mantener unos cuantos hábitos que sí puedas repetir todos los días.

Una ducha menos caliente, productos de limpieza que no dejen la piel tirante, una buena crema corporal después del baño y atención especial a las manos pueden ser un buen punto de partida.

Y si además eliges fórmulas con ingredientes que respondan a lo que buscas, el ritual puede ir un paso más allá.

La línea Ekos Tukumá de Natura apuesta justamente por llevar un ingrediente de origen amazónico al cuidado corporal, con fórmulas que buscan combinar hidratación, sensorialidad y cuidado de la piel.

Porque quizá el verdadero upgrade no sea llenar el baño de productos. Es encontrar una rutina que haga que tu piel se sienta bien y que, además, tengas ganas de repetir todos los días.

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