Las manchas en la piel son una de las principales preocupaciones estéticas entre hombres y mujeres. Y si bien hay factores externos -como la exposición solar- que las agravan, también los hábitos cotidianos pueden promover su aparición.

Si quieres saber de cuáles se trata, en De Última te los explicamos para que ya no los cometas más.

¿Por qué se mancha la piel?

De acuerdo con la biblioteca Medlineplus, las manchas en la piel pueden aparecer por cambios hormonales, fricción con la ropa, depilación, falta e hidratación, envejecimiento y, por supuesto, por el sol.

Todo el cuerpo puede mancharse, pero el rostro, las manos y el cuello son más propensos a la hiperpigmentación. La buena noticia es que no es necesario gastar miles de pesos en tratamientos para combatirla, sino modificar ciertos hábitos como:

1. No usar protector solar

Un error frecuente es salir sin protector solar. Según explica la marca ISDIN, la radiación UV favorece la producción de melanina y esto provoca la aparición de manchas oscuras.

Para reducir ese riesgo, los expertos recomiendan usar protector o bloqueador con SPF de 50 y reaplicarlo cada 2 horas, no importa si el día está nublado.

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Para una mejor protección en la cara, utiliza un protector solar con SPF de 50. Foto: Unsplash

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2. Exprimir los granos

Exprimir los brotes de acné, los puntos negros y las pústulas ocasiona inflamación y también promueve la expansión de bacterias, lo que ocasiona manchas oscuras en la piel.

Lo ideal es dejar que los granos desaparezcan por sí solos o, tal como lo recomienda la marca Eucerin, emplear productos con ácido salicílico porque exfolian la piel, penetran y disuelven el sebo dentro de los poros.

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Las bacterias pueden crear más imperfecciones y manchas en la piel. Foto: Unsplash

3. Aplicar el perfume directamente

Si sueles aplicar el perfume directamente sobre la piel, deja de hacerlo. Hay ingredientes como el alcohol que pueden provocar manchas en la piel cuando entran en contacto con el sol.

Para evitarlo, se sugiere no colocar las lociones en zonas expuestas como el cuello, escote o muñecas. En cambio, los mejores lugares son el cabello o detrás de la orejas.

¿Vas a ir la playa y quieres oler rico? Natura recomienda utilizar agua de baño, puesto que no reacciona al contacto con la intemperie.

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No apliques el perfume en zonas del cuerpo expuestas al sol para no manchar la piel. Foto: Unsplash

4. Depilación

La depilación con rastrillo o cera irrita la piel y esto, a su vez, puede provocar hiperpigmentación en las axilas, ingles y hasta en partes de la cara como el bigote y las patillas.

Por lo anterior, la marca Eucerin aconseja optar por métodos menos agresivos, entre ellos, el láser. Otras opciones son reducir la frecuencia de depilado, hidratar muy bien la piel después de hacerlo y nunca realizar el proceso en seco.

Hidrata tus axilas después de depilarlas para evitar las manchas. Foto: Unsplash

5. Frotar la piel

¿Te esperabas esto? El uso de esponjas de baño, frotar el rostro con toallas o exfoliar el cuerpo en exceso, mancha la piel.

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Ese tipo de acciones dañan la barrea cutánea, que normalmente protege la dermis ante la contaminación y retiene la hidratación. Pero al debilitarse, se vuelve propensa a la hiperpigmentación.

Exfoliar la piel con frecuencia daña la barrera cutánea y favorece la salida de manchas. Foto: Unsplash

Ahora que ya sabes qué puede dañar tu piel, evita estos hábitos comunes y elimínalos de tu vida para que luzcas un cutis, unas piernas o unas manos saludables.

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