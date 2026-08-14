La presidenta Claudia Sheinbaum informó que ayer, jueves 13 de agosto, se registraron 20 homicidios dolosos en México, cifra más baja en por lo menos 15 años, por lo que señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad da resultados.

“Es la cifra más baja en por lo menos 15 años, en un día, y es una estrategia que la hemos explicado aquí muchas veces, una estrategia que tiene que seguirse trabajando todos los días”, dijo durante la conferencia matutina de este viernes 14 de agosto desde Palacio Nacional.

Destacó que ayer, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y Omar García Harfuch se reunieron con productores en Michoacán y supervisaron la implementación del Plan de Justicia Michoacán, así como el reciente operativo que se llevó a cabo en algunos municipios de la entidad.

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Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional este viernes 14 de agosto del 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Estuvieron hablando con productores de aguacate para ver cómo se reforzaba el apoyo y se está trabajando todos los días”, aseguró la mandataria. Por su parte, el Gabinete de Seguridad destacó que esta cifra es la más baja de la presente administración y desde que se tiene registro, además de ubicarse por debajo del promedio diario mensual preliminar de 32.5 homicidios.

A través de redes sociales, el gabinete indicó que en 21 entidades no se reportaron homicidios dolosos: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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“El Gabinete de Seguridad mantiene la coordinación con las autoridades estatales para avanzar en la construcción de la paz”, señaló esta mañana al informar que los estados de Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tabasco se registraron de uno a dos homicidios dolosos. Mientras que Sinaloa encabezó la lista con siete asesinatos cometidos ayer.

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