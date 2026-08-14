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El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) inició una labor externa para promover la adopción de los canes que llegan a este espacio tras su rescate en instalaciones estratégicas del Metro.
Y es que este sábado estará presente el CTC en el Parque Arboledas, con tres de los 42 lomitos que actualmente tiene.
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De 10:00 a 12:00 horas, personal del CTC acompañará a tres de sus huéspedes, cada uno con diferente energía: alta, media y baja, para que los interesados en adoptar conozcan qué tipo de can se adaptaría mejor a sus capacidades físicas y emocionales, así como al entorno y tamaño de sus viviendas, a fin de garantizar una adopción exitosa.
Hasta el momento, se ha participado en 49 encuentros en los que se ha conseguido la adopción de 11 lomitos.
¿Dónde estará el centro de adopción?
Este sábado 15 de agosto, personal del Centro de Transferencia Canina asistirá, al igual que otras asociaciones dedicadas al rescate y cuidado de perros abandonados, al Parque Arboledas, ubicado en Heriberto Frías 921, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.
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Actualmente, el CTC tiene 42 huéspedes en sus instalaciones localizadas en avenida de Las Culturas s/n, alcaldía Azcapotzalco.
El centro funciona a base de donativos en especie, por lo que recibe croquetas, alimento húmedo, enseres como vasijas, correas, collares, cobijas, ropa y juguetitos caninos. También material de curación para primeros auxilios, necesario para atender a los canes que llegan lesionados tras su rescate en instalaciones del Metro.
Si no pueden asistir al encuentro de este sábado, los interesados en adoptar o donar pueden acudir al CTC en un horario de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo.
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