El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) inició una labor externa para promover la adopción de los canes que llegan a este espacio tras su rescate en instalaciones estratégicas del Metro.

Y es que este sábado estará presente el CTC en el Parque Arboledas, con tres de los 42 lomitos que actualmente tiene.

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De 10:00 a 12:00 horas, personal del CTC acompañará a tres de sus huéspedes, cada uno con diferente energía: alta, media y baja, para que los interesados en adoptar conozcan qué tipo de can se adaptaría mejor a sus capacidades físicas y emocionales, así como al entorno y tamaño de sus viviendas, a fin de garantizar una adopción exitosa.

Hasta el momento, se ha participado en 49 encuentros en los que se ha conseguido la adopción de 11 lomitos.

Foto: Especial

¿Dónde estará el centro de adopción?

Este sábado 15 de agosto, personal del Centro de Transferencia Canina asistirá, al igual que otras asociaciones dedicadas al rescate y cuidado de perros abandonados, al Parque Arboledas, ubicado en Heriberto Frías 921, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

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Actualmente, el CTC tiene 42 huéspedes en sus instalaciones localizadas en avenida de Las Culturas s/n, alcaldía Azcapotzalco.

Foto: Especial

El centro funciona a base de donativos en especie, por lo que recibe croquetas, alimento húmedo, enseres como vasijas, correas, collares, cobijas, ropa y juguetitos caninos. También material de curación para primeros auxilios, necesario para atender a los canes que llegan lesionados tras su rescate en instalaciones del Metro.

Si no pueden asistir al encuentro de este sábado, los interesados en adoptar o donar pueden acudir al CTC en un horario de 10:00 a 17:00 horas, de lunes a domingo.

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