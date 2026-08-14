Tendencias | 14-08-26 | 15:04 |

El comunicador se sumó a la polémica oleada de reacciones, tras darse a conocer la , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de redes sociales, López Beltrán publicó una carta dirigida a Donald Trump donde afirmó que la decisión tiene un carácter político y cuestionó al mandatario si estaba enterado de la medida. Además, aseguró que no hay ninguna razón que justifique la cancelación de su visa.

Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, se lee en la carta.

Leer también

Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Especial
Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Especial

Chumel Torres reacciona a cancelación de visa de Andy López Beltrán

Por medio de ‘X’, Torres dedicó algunos tuits a manera de sátira reaccionando a la carta destinada a Trump: “otro bello día teniendo visa”, posteó en la plataforma junto a un video de Juan Gabriel cantando “que bueno, lero, lero… me da mucho gusto”.

Asimismo, en otra publicación señaló: “Los que hemos tenido relaciones tóxicas sabemos que la carta de Andy es el ejemplo perfecto de alguien insultándote pidiendo que te disculpes”, cuestionando las palabras que dirigió López Beltrán al presidente estadounidense.

[Publicidad]

Leer también

*Con información de AP

También te interesará:

[Publicidad]

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]