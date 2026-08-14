Magnolia García Lugo, una estadounidense, de 57 años, residente en Bergenfield, Nueva Jersey, murió después de regresar a un edificio que se derrumbaba en Roldanillo, Valle del Cauca, para buscar a su hija Natalia, quien permanecía en el interior tras el terremoto de magnitud 7.4 registrado el lunes pasado.

La mujer había conseguido salir inicialmente sin heridas, pero volvió a entrar y quedó atrapada cuando la estructura colapsó por completo.

De acuerdo con la información del canal WABC, García Lugo se encontraba de paso por Colombia cuando ocurrió el terremoto. Tras conseguir salir del edificio, se percató de que su hija Natalia todavía estaba dentro y decidió regresar para buscarla.

La estructura terminó por derrumbarse mientras Magnolia se encontraba en su interior. Natalia, en cambio, consiguió salir antes del colapso total y sufrió una herida en un brazo.

Magnolia García Lugo estaba en Colombia en una misión religiosa

El alcalde del distrito, Arvin Amatorio, confirmó la muerte de García Lugo en un comunicado publicado en Facebook el miércoles 12 de agosto. Explicó que la familia se encontraba de visita en Colombia cuando ocurrió el terremoto, dos días antes.

“Su hija, recién graduada de la escuela secundaria Bergenfield, sobrevivió al derrumbe y actualmente se encuentra hospitalizada con una lesión en el brazo”, señaló Amatorio.

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“El padre, que no viajó con ellos, está de camino a Colombia, y el municipio está trabajando para contactarlo y brindarle apoyo", agregó.

Terremoto de magnitud 7.4 dejó cientos de muertos y miles de heridos

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en el oeste de Colombia. De acuerdo con el balance citado en la publicación, el desastre dejó al menos 281 muertos, cerca de 4 mil heridos y más de 370 personas desaparecidas.

Varias ciudades, entre ellas Cali, Pereira y Manizales, resultaron gravemente afectadas. Equipos especializados de Colombia, Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador fueron autorizados por el Gobierno colombiano para participar en las labores de búsqueda de sobrevivientes.

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"Lamentablemente, estamos llegando a un punto en el que la probabilidad de encontrar sobrevivientes está disminuyendo, pero nuestra misión es continuar la búsqueda y localizar a todas las personas reportadas como desaparecidas", declaró David Tamayo, jefe de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia.

O Globo (Brasil) / GDA.

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bmc