Tras el terremoto en Colombia, una historia que ha conmovido al país entero es la tragedia de la familia Saavedra Caicedo.

Primero falleció Sofía Saavedra, una de las trillizas que integraba esta familia. Posteriormente, se confirmó que Jairo Saavedra y su esposa Victoria Caicedo fueron encontrados muertos y abrazados en medio de los escombros de un edificio en Cali.

La esperanza de esta familia fue Ana María, hallada con vida y trasladada a un centro asistencial, donde fue operada de la pelvis debido a las graves lesiones que sufrió al quedar atrapada bajo los bloques de cemento.

La búsqueda se centraba en encontrar a la tercera trilliza, Isabella, pero lamentablemente en la noche del 13 de agosto fue hallada sin vida entre los escombros.

Lee también Colombia vive horas críticas tras terremoto; se estrecha la posibilidad de hallar sobrevivientes

Es una tragedia que enluta a todo el país. Ana, quien permanece hospitalizada, lucha por su vida mientras familiares y amigos adelantan una campaña para recoger dinero y apoyarla, ya que no sólo perdió a su tesoro más sagrado —su familia—, sino también todo lo material.

[Publicidad]

Jairo, el papá, quien dijo horas antes qué poner en su lápida

Seis horas antes del terremoto que sacudió a Colombia, Jairo Hernán Saavedra le habló a su amigo DJ Prilla y le contó de una canción que le gustaba y que quería que estuviera en su lápida. Se trataba de “Brilla”.

“El día en que me muera la quiero en mi lápida”, dijo entre bromas, mientras su amigo le respondía que no se iba a morir pronto y que aún le quedaba mucho por vivir.

Lee también “No nos dejen solos”, claman desde el Chocó en Colombia

[Publicidad]

Nadie imaginó que a las 7:34 de la mañana del lunes, el terremoto de magnitud 7.4 los sorprendería.

Dos días después, rescatistas confirmaron la noticia: Jairo y su esposa, Victoria 'Vicky' Caicedo, aparecieron abrazados bajo los escombros.

La familia estaba compuesta por trillizas: una fue hallada sin vida (Sofía Saavedra Caicedo); otra quien fue hallada sin vida cuatro días después (Isabella) y la tercera se encuentra estable (Ana María).

[Publicidad]

En medio del hallazgo del cuerpo de Jairo, entre grandes rocas, apareció también su colección de discos de salsa, la música que tanto lo apasionaba.

DJ Prilla compartió un video de los últimos momentos de vida de su amigo, grabado el 9 de agosto.

Lee también “¿Dónde voy a meter a mis hijas? No aguanto más"; madre pierde su casa tras terremoto en Colombia

[Publicidad]

Allí se ve a Jairo junto a su esposa bailando y celebrando con amigos.

“Vos no te vas a morir, todavía te queda mucho. Nunca imaginé que ese ‘mucho’ eran horas”, dice en medio de la nostalgia.

La confirmación de la muerte de Isabella

Sobre las 6:30 de la tarde de este 13 de agosto, El Tiempo conoció a través de un primo que Isabella fue hallada sin vida en medio de escombros.

[Publicidad]

Las trillizas Saavedra Caicedo. Foto: tomada del video de redes

Lee también "¡Córteme la pierna!": Así fue el dramático rescate de una colombiana y su perrito en Cali, tras terremoto

Su tía, quien ha estado tratando de difundir cadenas de oración y flyers sobre las ayudas que pueda recibir Ana, también confirmó la noticia en sus redes sociales.

"Con el corazón completamente roto, queremos informar que Isabella, la trilliza que aún faltaba por encontrar, fue hallada sin vida", dice.

[Publicidad]

"Hasta el último momento mantuvimos la esperanza de encontrarla con vida. Hoy esa esperanza se convierte en un dolor imposible de explicar", continúa su post en Instagram.

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc