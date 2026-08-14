Cali.— Las primeras 72 horas después del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia se cumplieron ayer, con equipos de rescate trabajando sin parar sobre edificaciones colapsadas, mientras la posibilidad de encontrar sobrevivientes se hace cada vez más estrecha.

El terremoto ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) del lunes 10 de agosto y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, a una profundidad de 103 kilómetros.

La cifra de muertos por el terremoto ascendió a 281 y la de heridos a 3 mil 971, de acuerdo con el informe Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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El terremoto deja además 379 desaparecidos, 44 mil 936 familias afectadas, 10 mil 677 viviendas destruidas y 65 mil 841 averiadas.

Las maquinarias pesadas empezaron a remover escombros en lugares donde se descarta que haya supervivientes. Los grupos de rescatistas trabajan sin cesar, pese a que en las zonas más críticas se siente el olor a putrefacción.

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En Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), las comunas 17 y 19 se encuentran entre las zonas más afectadas. Recorrer la tradicional Calle Quinta, inmortalizada en canciones del Grupo Niche, es encontrarse con un panorama desolador por la cantidad de edificios agrietados, estructuras con graves daños y otras que quedaron completamente destruidas.

“Desde el primer momento no hemos parado, hemos desplegado toda nuestra fuerza institucional para atender la emergencia y recibido la solidaridad de los caleños”, afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder. En los lugares donde todavía existen indicios de vida, los equipos especializados mantienen las labores de búsqueda con periodos de absoluto silencio para intentar detectar golpes, gritos o cualquier otro ruido que salga de los escombros.

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En Cali, Martha Pérez, de 60 años, espera en los exteriores de un edificio por noticias de una tía y una prima. “Vivían en el primer piso, y no las hemos podido todavía rescatar”, refirió. “Es muy duro ver esto. El no saber, el sentirse uno impotente”, agregó.

En otros 20 puntos de la ciudad ha sido descartada la supervivencia de personas y las autoridades se preparan para iniciar las labores de remoción de escombros pasadas las 72 horas iniciales, conocidas como “ventana de vida”, tras las cuales las posibilidades de rescatar gente viva se desvanecen.

Durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, más de mil soldados de la Tercera Brigada del Ejército Nacional permanecieron desplegados en más de 40 puntos de Cali para apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia. Las labores de búsqueda también cuentan con el apoyo internacional. A Cali llegó el miércoles la brigada Los Topos Azteca, un grupo de rescatistas mexicanos que se incorporó a las operaciones tras concluir una misión en Venezuela tras el doble terremoto del 24 de junio en La Guaira.

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Los rescatistas utilizan equipos capaces de detectar posibles señales bajo las estructuras mediante ondas electromagnéticas y mecánicas o acústicas, y además hacen búsquedas físicas en las zonas más profundas de los edificios destruidos. La solidaridad de países se ha hecho sentir. Más de 100 toneladas de ayuda humanitaria procedente de El Salvador han llegado a la ciudad y también han llegado rescatistas de EU.

“Nos emociona estar aquí para ayudar al gobierno colombiano con la coordinación de búsqueda y rescate, y [hacer] evaluaciones estructurales aquí en Colombia”, dijo el socorrista Mike Eddy, del Grupo de Trabajo 1 de Búsqueda y Rescate Urbano de Virginia. En un video publicado por la Embajada de EU en Colombia se ve a los socorristas a su llegada al aeropuerto de Bogotá el miércoles, antes de desplazarse a las áreas afectadas.

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La tragedia se trasladó a las morgues. La de Cali ya colapsó por el número de cuerpos recibidos, por lo que parte de los cadáveres fueron trasladados al vecino municipio de Palmira. Ahí, las filas de familiares que esperan la entrega de sus seres queridos reflejan otra dimensión de la emergencia: la identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas.

La emergencia afecta a los animales de compañía. En Cali, los equipos de atención han encontrado 24 mascotas con vida, 14 fallecidas y unas 240 están desaparecidas tras el terremoto.

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