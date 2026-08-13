En Pasto, la despedida de Lenny Fernández estuvo marcada por una imagen que conmovió a todos: su perro Salomón, fiel compañero de vida, permaneció encima del ataúd durante toda la velación, como si quisiera seguir protegiéndola.

En un video difundido por el hermano de Lenny y que se hizo viral en redes sociales se le ve llorando, acostado y triste, reflejando la ausencia de quien nunca lo dejó solo.

"Ella siempre lo llevaba, nunca lo dejaba. En su camioneta tenía la cama, la comida y el agua de Salomón. Era su copiloto, a donde fuera, él iba con ella”, recordó en El Tiempo Yami Reyes, quien conocía a Lenny.

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Esa conexión fue tan fuerte que, en el momento del derrumbe del edificio Ana Pilar en Cali, Lenny murió abrazando a su perro, protegiéndolo con su cuerpo.

Lenny Ruiz Fernández murió bajo los escombros en Cali abrazando a su perro Salomón, que sobrevivió gracias a ella. El perrito está muy afectado emocionalmente. 🥺👈🏽 pic.twitter.com/fDRFI0sYGy — El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) August 13, 2026

"Shalito está muy triste, demasiado triste, Dios quiera que aguante. Ya nos vamos para Pasto, tranquilo mijo", dice en medio de lágrimas el hermano de Lenny mientras consiente a Salomón.

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Salomón sobrevivió gracias al gesto de amor de Lenny

Hoy, la familia de Lenny se ha hecho cargo de él en Pasto.

Vecinos y miembros de la iglesia le han llevado alimento y cariño, conscientes de lo que significaba para ella.

“En honor a Lenny, lo cuidaremos como ella lo hacía”, dijeron sus seres queridos.

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Salomón, perrito de Lenny Fernández, se despide de ella. (13/08/26) Foto: El Tiempo

Lenny, de 38 años, era abogada formada en la Universidad Cooperativa de Colombia y gerente de la empresa Polimart en Cali.

En la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, del barrio Ciudad Jardín, servía en el grupo de alabanza, cantaba y tocaba el piano.

Sus amigos la describen como una mujer “tierna, noble y llena de luz”, siempre dispuesta a ayudar.

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Su muerte deja un vacío enorme, pero también un legado de amor y fidelidad.

La imagen de Salomón sobre su ataúd resume la historia de una mujer que vivió y murió cuidando lo que más amaba.

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