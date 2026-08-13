LA PAZ, BCS. — Baja California Sur registra 186 casos confirmados de dengue en lo que va del año, ubicándose en la quinta posición a nivel nacional con más casos, por lo que autoridades arrancaron ciclos de fumigación, especialmente en Los Cabos.

De acuerdo con el monitoreo epidemiológico publicado por el Gobierno de México, hasta la semana número 30, a inicios del mes de agosto, Sonora se ubica en el primer lugar con 992, Veracruz con 614 casos, le sigue Tabasco con 488, Sinaloa con 447 y BCS con 186.

La Secretaría de Salud indicó que de los 3 mil 685 casos confirmados en todo el país, el 74 por ciento corresponden a estas entidades.

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Baja California Sur suma 186 casos de dengue; Los Cabos concentra 74 contagios. Foto: Especial.

En el caso de BCS, de la totalidad de casos, 107 corresponden a dengue con signos de alarma y 10 identificados como graves; 69 confirmados como no graves.

Con el registro de las primeras lluvias de la temporada en BCS, autoridades locales exhortaron a la población a mantener limpios sus patios y evitar la acumulación de agua para prevenir la proliferación del mosco transmisor y evitar un registro mayor de casos de dengue.

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La secretaria de Salud estatal, Ana Luisa Guluarte Castro, declaró que como medida preventiva la dependencia también arrancó las jornadas de fumigación en el municipio de Los Cabos, que concentra 74 casos, casi el 40 por ciento del total confirmado en la entidad.

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Baja California Sur suma 186 casos de dengue; Los Cabos concentra 74 contagios. Foto: Especial.

Hasta el momento se han cubierto unas 800 hectáreas en unas 20 colonias atendidas, refirió.

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Se trata –dijo– de reducir la presencia del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, particularmente en sectores donde se han detectado casos probables y confirmados.

No obstante recordó que estas jornadas de fumigación que se extenderán al resto de los municipios ayudan a eliminar moscos adultos, por lo que es importante trabajar en la eliminación de criaderos en los hogares.

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Añadió que brigadas del Programa de Vectores también realizan recorridos domiciliarios para aplicar larvicida en depósitos utilizados por las familias para almacenar agua y evitar que se conviertan en sitios de reproducción del mosquito.

BCS cerró el 2025 con un total de 677 casos confirmados de dengue. Los meses de lluvias en BCS asociadas a ciclones tropicales, agosto y septiembre, aumentan el riesgo de aumento en el número de casos de dengue, por lo que autoridades del Consejo Estatal de Protección Civil, llamaron a la población a extremar precauciones.

dmrr