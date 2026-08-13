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Zacatecas.- Las investigaciones que ha realizado la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas para dar con el paradero de tres adolescentes desaparecidos originarios de Jalisco han dado un nuevo giro, ya que, ahora, los rastreos telefónicos que se han aplicado han arrojado una nueva activación de señal ubicada, pero, en el estado de Sinaloa.
Estas declaraciones se desprenden de la búsqueda de cinco adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, desaparecidos en Jalisco entre el 15 y 17 de julio. De acuerdo con las fichas de búsqueda se trata de:
- Jeremi Alejandro Villegas Anaya, de 14 años
- Facundo Sánchez Sánchez, de 17
- Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17
- Dominic Gabriel Méndez Jiménez, de 15
- Carlos Humberto Corona, de 14 años.
Al respecto, el Vicefiscal de la Fiscalía de Zacatecas, Édgar Nieves Osornio, precisó que el 28 y 29 de julio se recibió por parte de la Fiscalía de Jalisco tres carpetas de investigación por las desapariciones Jeremi, Dominic y Giovanny, quienes desaparecieron en Tonalá, Tlajomulco y El Salto, Jalisco.
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Explicó que estas carpetas se remitieron a Zacatecas, porque, en una primera georreferenciación de los números telefónicos a estos tres jovencitos se les ubicó en Santa María de la Paz y Florencia de Benito Juárez, municipios de Zacatecas.
Sin embargo, tras realizar 12 acciones de búsqueda, les arrojó una nueva activación de señal de Dominic y Jeremi, el 8 y 9 de agosto, ubicada en el estado de Sinaloa.
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Zacatecas emitió una solicitud de colaboración urgente con las autoridades de Sinaloa y también a la Comisión Nacional de Búsqueda para rastrear el cuadrante de conectividad e intentar ubicar a los menores.
Mencionó que con esta información que se tiene se presume un posible reclutamiento forzado por parte de la delincuencia organizada.
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Mientras tanto se continúa con las investigaciones del tercer caso, además de mencionar que se tiene conocimiento que de los cinco casos, uno de ellos fue localizado en Michoacán.
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