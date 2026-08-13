Pasar de interpretar a Rumi en “KPop Demon Hunters” a cantar frente a algunas de las figuras más reconocidas del cine puso a prueba a Ejae.

La intérprete surcoreana-estadounidense recordó su presentación de “Golden” junto a las HUNTR/X en los Premios BAFTA, donde la presencia de rostros famosos entre el público provocó que la cantante cometiera algunos errores durante su actuación.

En entrevista con The Times, Ejae reconoció que tuvo dificultades con algunas de las notas más altas de la canción. Entre las personas que se encontraban frente al escenario estaba Leonardo DiCaprio, cuya expresión seria la intimidó.

“Me equivoqué un poco con las notas altas. DiCaprio estaba justo delante de mí y no sonreía”, contó la vocalista.

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La intérprete explicó que encontró con la mirada al protagonista de “Titanic” justo antes de llegar al “Born to Be”.

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“Me puso muy nerviosa. Ya era bastante estresante estar frente a todas esas celebridades, ¿y luego levanto la vista y cruzo la mirada con Leonardo DiCaprio? ¡Por favor!”, recordó.

Ejae señaló que aquella experiencia todavía la persigue.

La ceremonia de los Premios BAFTA se realizó en Londres el 22 de febrero. DiCaprio asistió como nominado por “One Battle After Another”, aunque finalmente no logró llevarse el premio.

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Para Ejae, aquella presentación también tuvo un significado especial, ya que fue la primera vez que interpretó “Golden” fuera de Estados Unidos.

Durante la misma entrevista, la cantante reveló que Beyoncé, su vocalista favorita, se acercó a ella para expresarle que tenía una gran voz y contarle que sus hijas cantaban constantemente su canción.

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A pesar de los tropiezos durante la presentación, el éxito de “Golden" siguió. El tema obtuvo el Oscar a Mejor Canción Original y ganó un Grammy en la categoría de Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

Mientras tanto, ya se trabaja en una secuela de “KPop Demon Hunters”, que continuará la historia de la película animada de Netflix.

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