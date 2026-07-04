El hanbok, el traje tradicional de Corea, fue uno de los grandes protagonistas de la boda de Arden Cho. La actriz y cantante coreano-estadounidense, conocida internacionalmente por dar voz a Rumi en "Las guerreras K-pop", reunió a familiares y amigos en Florencia, Italia, para celebrar su matrimonio con un homenaje a sus raíces.

La artista llegó al altar junto al cirujano ortopedista Christopher Lee, quien le propuso matrimonio en marzo de 2025 durante un viaje a la romántica isla de Maui, Hawái.

A través de su cuenta de Instagram, Cho compartió fotografías de la reciente celebración en las que aparece junto a su esposo vestidos con hanbok, además de otras imágenes en las que luce un elegante vestido blanco de novia.

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"Desde que empezamos a planearlo, soñaba con darles la bienvenida a todos a Italia con una celebración en hanbok", escribió la actriz, quien también describió como una "experiencia surrealista" ver a sus amigos y familiares abrazar la cultura coreana. "Era arte dentro del arte", agregó.

La boda se celebró el pasado 27 de junio y la actriz adelantó que próximamente compartirá más momentos de ese día.

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Entre las imágenes más recientes destaca una en la que la pareja corta un pastel millefoglie, además de un video en el que ambos bailan frente a sus invitados.

"Risas sin fin, una pista de baile llena, azúcar glas volando durante el corte del pastel millefoglie y nuestra gente favorita", escribió Cho, quien también confesó que nunca imaginó convertirse en "una chica de boda".

Foto: Instagram oficial.

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De acuerdo con Vogue España, Arden Cho y Christopher Lee se conocieron en Los Ángeles a través de una aplicación de citas cuando ambos rondaban los 40 años. La actriz contó que, debido a su fama, en varias ocasiones otros usuarios denunciaban su perfil al pensar que se trataba de una cuenta falsa, por lo que llegó a ser expulsada de algunas plataformas.

Finalmente, en una de esas aplicaciones conoció a Lee y, tras apenas dos citas, ambos iniciaron una relación. Hoy considera que se encontraron "en el momento indicado" de sus vidas.

La organización de la boda comenzó después de la temporada de premios y del ritmo de trabajo que significó para Cho el éxito de "Las guerreras K-pop" de Netflix. Pero, fue hasta después de los premios Oscar cuando la pareja tuvo el tiempo suficiente para preparar la ceremonia con ayuda de una organizadora de bodas.

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Su intención, según contaron, era ofrecer una experiencia inolvidable para todos sus invitados. No obstante, los preparativos también les hicieron pasar grandes sustos cuando la aerolínea extravió cuatro maletas con artículos que los novios utilizarían durante la ceremonia. Afortunadamente, el equipaje fue recuperado a tiempo y la celebración pudo realizarse como estaba planeada.

Los padres del novio también enfrentaron dificultades para llegar a tiempo a la ceremonia tradicional coreana, aunque finalmente pudieron acompañar a la pareja.

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