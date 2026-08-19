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Google no se quiere quedar atrás de ChatGPT, por lo que recientemente anunció la incorporación de herramientas de estudio en su asistente de inteligencia artificial, Gemini y en su buscador.
De acuerdo con el gigante tecnológico, estas herramientas cuentan con elementos visuales interactivos generados por IA, simulaciones en 3D, un centro para estudiantes y cuestionarios de práctica personalizados.
Este esfuerzo es para convertir a Gemini en el asistente de IA al que pueden recurrir estudiantes para aprender y estudiar. Mientras que en el buscador, los estudiantes pueden generar herramientas y simulaciones personalizadas para comprender mejor temas complejos.
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Este anuncio llega después de OpenAI lanzara ChatGPT para adolescentes, el cual busca que los jóvenes desarrollen un pensamiento crítico y profundicen su comprensión en diferentes temas.
¿Cómo funcionarán las herramientas de estudio de Google?
Con estas herramientas, los usuarios pueden hacer preguntas de temas especializados y el modo IA en la búsqueda creará una experiencia interactiva adaptada a la pregunta.
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También, los usuarios pueden acceder a cuestionarios de práctica personalizados directamente en el buscador sobre cualquier tema como ciencias, matemáticas, humanidades, idiomas extranjeros y más.
Asimismo, los estudiantes pueden solicitar a la función de búsqueda que haga documentos de estudio a partir de los archivos que suban, tales como PDF, documentos, diapositivas y más.
Respecto a las nuevas funciones de Gemini, el gigante tecnológico está lanzando una función que permite a los estudiantes iniciar informes de investigación en Gemini Live y luego discutir los hallazgos a través de una conversación.
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Google también anunció que en las próximas semanas, Lens en la Búsqueda de Google lanzará una nueva experiencia de aprendizaje interactiva que ayudará a los estudiantes a resolver problemas. Solo tendrán que poner la cámara y escanear el problema que estarán resolviendo para que la IA explique el concepto. Además identificará posibles errores y brindará identificación si hay dificultades.
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