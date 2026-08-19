La alcaldesa Aleida Alavez anunció “misión cumplida”, pues el brote de sarampión que se había propagado por algunas zonas de Iztapalapa ya quedó controlado.

En la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Salud de Iztapalapa se explicó que el brote de sarampión quedó controlado gracias a la aplicación de más de 694 mil vacunas y la realización de diversas medidas en colaboración con las diversas instituciones de salud locales y federales.

La edil morenista convocó a todas las instituciones nacionales y capitalinas a mantener la coordinación con la alcaldía para salvaguardar a la población.

Tonatiuh Mendoza, subdirector de Atención Médica de la Jurisdicción Sanitaria de Iztapalapa, informó que, a pesar de ser la alcaldía más poblada de la capital, su promedio de casos fue mucho menor al de otras, como Cuauhtémoc, gracias a acciones preventivas, como las campañas de vacunación.

Pese a ser la alcaldía más poblada de la CDMX, presentó menos casos que la alcaldía Cuauhtémoc: subdirector de Atención Médica de Iztapalapa. | Foto: Especial.

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Precisó que de los 19 mil 198 casos confirmados de sarampión en el país, mil 77 se registraron en la Ciudad de México y de éstos 498 en Iztapalapa, principalmente con incidencia en menores de un año y personas de entre 25 años y 35 años de edad. De todos ellos, 266 son residentes de la demarcación.

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Se informó el cumplimiento de acuerdos asumidos en la sesión anterior, como 18 campañas de vacunación, que permitieron controlar el contagio por sarampión y otras enfermedades.

La mandataria iztapalapense agradeció la disposición y acompañamiento de todas las instituciones de salud que hicieron posible estas acciones y confió en seguir fortaleciendo el trabajo conjunto.

En otro momento de la reunión, Alavez Ruiz advirtió contra la falsificación de documentos como los certificados médicos, especialmente en este regreso a clases, práctica que constituye un delito, pues se pone en riesgo la salud de todas y todos, especialmente de infantes.

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Alavez Ruiz advirtió contra la falsificación de documentos como los certificados médicos, especialmente en este regreso a clases. | Foto: Especial.

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Convocó a consultar la información oficial sobre los sitios donde hay expedición de certificados médicos por parte del IMSS-Bienestar.

Uriel Aguilar, de la Clínica es Nuestra, informó que desde el 7 de agosto colaboran con la alcaldía Iztapalapa y el IMSS-Bienestar para acercar a los domicilios jornadas de certificados médicos para el regreso a clases.

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Agregó que este jueves 20 de agosto estarán en el Centro Comunitario Temazcal y en San Miguel Teotongo; el 21 en el Museo Comunitario Santiago Acahualtepec; el 24 en el Centro Social Semilla de Sabiduría y el 25 de agosto en Biblioteca San Juanico Nextipac.

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JACL