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El presidente estadounidense Donald Trump anunció en Truth Social que Estados Unidos atacaría a Irán con "la operación económica más aplastante jamás emprendida contra país alguno".
"Será un día D económico, y necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní", añadió el mandatario. Agregó que "cualquier país que permita a sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionar cualquier tipo de salvavidas a Irán se enfrentará, a su vez, a ENORMES consecuencias económicas".
Detalló que "el contrabando de petróleo, las líneas de canje de divisas, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques y las empresas pantalla: todo ello debe cesar YA. Ustedes saben quiénes son".
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"Se tratará de una guerra económica y un aislamiento a una escalada sin precedentes. Su armada ha desaparecido, su fuerza aérea ha sido destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda carece de valor y su país pende de un hilo", indicó Trump.
Añadió que "estos maníacos están contra las cuerdas, y estas MEDIDAS HISTÓRICAS los paralizarán, así como su capacidad para propagar el terror en todo el mundo", y remató con el mensaje de que Teherán "nunca tendrá un arma nuclear".
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Antes, Trump opinó que "quizá en algún momento" Washington y Teherán puedan retomar negociaciones para poner fin a la guerra, aunque apuntó que la actual situación en el estrecho de Ormuz "es muy buena" y que muchos petroleros lo están transitando sin problema.
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"Quizás en algún momento, aunque ahora mismo creo que la situación (en Ormuz) es muy buena. Pero sí, quizás en algún momento", respondió Trump en la Casa Blanca al ser preguntado por el estado de las conversaciones después de que el alto el fuego bilateral firmado en junio expirara este pasado lunes.
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