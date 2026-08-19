Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) rescataron a dos pescadores que se encontraban en una hielera flotando en el Océano Pacífico a más de 240 kilómetros de la costa de Chiapas.

Esta acción se efectuó cuando se recibió una llamada de auxilio por el personal de una cooperativa pesquera, pidiendo ayuda en la búsqueda de los pescadores de 53 y 32 años, quienes zarparon a bordo de una embarcación de nombre “Camaronera", teniendo comunicación por última vez con ellos el pasado 14 de agosto.

Los navales desplegaron unidades de superficie y áreas, realizando la recuperación de las personas bajo el concepto trinomio (buque-interceptora-aeronave), la cual permitió ampliar la cobertura de búsqueda y lograr su localización a aproximadamente a 240 kilómetros de Chiapas.

Rescate de pescadores en Chiapas. Foto: Especial

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Una vez ubicados, una Patrulla Oceánica de la Armada de México se aproximó al área y se efectuaron las maniobras de rescate para poner a salvo a ambas personas, realizándoles valoración médica por parte del personal de sanidad naval.

Posteriormente fueron trasladas vía aérea en un helicóptero a puerto, donde recibieron atención médica y fueron entregados a sus familiares.

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Dicha dependencia refrendó su compromiso con la ciudadanía de salvaguardar la vida humana en la mar, y de brindar apoyo a quienes se encuentren en situación de peligro en aguas nacionales.

Rescate de pescadores en Chiapas. Foto: Especial

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