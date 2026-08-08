Dzilam de Bravo, Yuc. - Personal de la Novena Zona Naval realiza labores de búsqueda de un tripulante de la embarcación pesquera Nereo XXI, quien cayó accidentalmente al mar en las inmediaciones de este puerto.

La alerta fue recibida por la Capitanía de Puerto, luego de que la tripulación reportó el accidente, sin precisar la hora ni las coordenadas exactas.

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Búsqueda de un náufrago en las costas de Dzilam de Bravo, Yucatán. | Foto: Especial.

La Armada de México desplegó una patrulla interceptora y reforzó el operativo con una embarcación tipo Defender para ampliar el patrón de búsqueda.

Las labores continúan en la zona para tratar de localizar al pescador.

Hasta este sábado no se ha ubicado al náufrago, por lo que se mantiene el operativo de búsqueda.

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