Mérida, Yucatán.- Luego de 22 horas de bloqueo, la madrugada de este viernes fue restablecida la circulación en el Periférico de Mérida, después de que un grupo de invasores que fueron desalojados de un predio cerraron esta arteria de la capital yucateca.

El predio está ubicado en San José Tecoh, por lo que cerraron el cruce del Periférico con Avenida 86, en el sur de la capital yucateca.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que elementos de la corporación llegar al kilómetro 8 del Periférico, en el sur de Mérida, donde observaron que algunas personas permanecían en el lugar, pero se retiraron de manera voluntaria, lo que permitió liberar la vía sin que se registraran incidentes.

La corporación precisó que el operativo concluyó con saldo blanco y como medida preventiva, policías antimotines permanecen desplegados en la zona para garantizar la libre circulación y evitar nuevos bloqueos.

La vía se liberó sin que se registraran incidentes. Foto: Especial

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Este mediodía, durante la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, el gobernador Joaquín Díaz Mena subrayó que en Yucatán el orden se preserva con instituciones firmes, profesionales y coordinadas.

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Al destacar la liberación del Periférico de Mérida, señaló que estas acciones demuestran que nadie está por encima de la ley, “respetando siempre los derechos humanos y los protocolos establecidos”.

Díaz Mena subrayó que en Yucatán el orden se preserva con instituciones firmes, profesionales y coordinadas, por lo que prevalece el Estado de Derecho en la entidad.

vr