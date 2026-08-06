Matamoros, Tamaulipas. - La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para dar con el responsable de abusar de Nohemí, una niña de 11 años que actualmente presenta un embarazo de cinco meses en Matamoros. Tamaulipas

Héctor Hugo Gutiérrez, Procurador del DIF Matamoros dio a conocer que la menor reside en el fraccionamiento Satélite con su mamá de nombre María y Sirenio Ruiz, su padrastro.

El Procurador destacó que el pasado miércoles, recibieron un llamado anónimo por medio del 911 donde denunciaron que una niña de 11 años embarazada por lo que acudieron al domicilio.

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Sin embargo, la menor había sido llevada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde la mantienen internada debido a que presenta cinco meses de embarazo.

Investigan embarazo de una niña de 11 años en Matamoros, Tamaulipas; Fiscalía busca al responsable. Foto: Especial.

"La mamá había presentado la denuncia en Fiscalía donde se abrió una carpeta porque efectivamente la niña había sido violentada".

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El funcionario manifestó que por el momento no se tiene a algún sospechoso por el abuso de la menor, pero que siguen las investigaciones para dar con el responsable.

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"Estamos viendo la situación médica y psicológica y si es necesario en un momento dado resguardar a la niña, lo vamos a hacer, ahorita lo importante es que la niña esté bien y será la Fiscalía la que te determine al responsable'.

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El IMSS emitió en comunicado para informar que desde su ingreso al Hospital número 13, la menor recibió atención médica especializada y que derivado de la valoración clínica se activaron los protocolos institucionales y se dio aviso de manera inmediata a las autoridades como lo solicitó la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes.

Hasta el momento, se manejan a dos posibles sospechosos, el padrastro quien acudió a la Fiscalía a rendir su declaración y un tío de la menor, sin que las autoridades informen el curso de las investigaciones.

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