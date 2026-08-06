Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, entregó e impuso la medalla Rosario Castellanos, a la senadora Malú Mícher para reconocer su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, sus aportaciones legislativas y políticas para consolidar la igualdad de género y la igualdad sustantiva en México.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez, presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, destacó el trabajo de la escritora chiapaneca que se enfocó en la dignificación de los pueblos originarios, los ideales feministas y el derecho de las mujeres.

Castellanos, afirmó, es una de las voces más importantes de la literatura mexicana del siglo 20, ya que abrió el camino para reflexionar sobre la identidad y el papel de las mujeres en la sociedad.

La autora de Oficio de Tinieblas, Balún Canán, Ciudad Real, y otras obras, reunió en diversos géneros literarios, historias de denuncias y reclamos que trascendieron la narrativa indigenista al sentido de la mexicanidad.

Mícher inició su lucha en un período cuando aún no existían las bases institucionales para la cultura jurídica y política para la igualdad. Foto: G.P. Morena

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Jiménez Pérez ponderó la trayectoria de la galardonada de este año con este reconocimiento. Expuso que la medalla "no sea un punto final" sino un compromiso vivo. Que cada decisión asumida honre la dignidad de las mujeres de Chiapas y de México. Es grande el compromiso por el respeto y la libertad, por nuestros derechos, la igualdad y la justicia, enfatizó.

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Mícher inició su lucha en un período cuando aún no existían las bases institucionales para la cultura jurídica y política para la igualdad. Ha sido coautora de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2006, así como impulsora de los presupuestos con perspectiva de género.

Alentó y pugnó, asimismo por reformas a la Constitución en materia de paridad y para garantizar una vida libre de violencia en el rubro de protección, violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia digital y mediática.

De igual manera ha trabajado en la alerta de violencia de género contra las mujeres y, otras disposiciones más relacionadas con temas laborales, de educación, bienestar y justicia, detalló Jiménez Pérez.

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El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, entregó e impuso la medalla Rosario Castellanos. Foto: G.P. Morena

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En el pasado, cuando la lucha por la igualdad política no existía, la galardonada fue candidata a gobernadora del estado de Guanajuato y a la presidencia municipal de León, en esa misma entidad.

Mícher contó que aceptó la militancia partidista por tratarse de un recurso para transformar a quienes históricamente fueron olvidados. Encontraba a mujeres que "vivían una forma adicional de exclusión. Eran las primeras en abandonar la escuela, quienes trabajaban más, cuidaban más, pero también quienes decidían menos.

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"Sostenían la vida cotidiana de sus familias y de sus comunidades, pero seguían ocupando el último lugar cuando llegaba el momento de tomar decisiones y comprendí el sentido que terminó reorientando toda mi vida pública: Que la pobreza tenía muchas veces rostro de mujer”.

En la sesión solemne de este jueves de la 69 Legislatura local, estuvieron además la presidenta de la Mesa Directiva Alejandra Gómez Mendoza; el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, y Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Poder Judicial del Estado.

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Acudieron también, la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, en representación de la presidencia del Senado de la República; el hijo de Rosario Castellanos, Gabriel Guerra Castellanos, el pleno del Legislativo, así como autoridades gubernamentales.

vr/cr