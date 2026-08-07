Las autoridades federales reconocieron esta mañana la coordinación institucional que está permitiendo una reducción histórica de los delitos en Nuevo León, al celebrarse la Mesa de Construcción de Paz en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La reunión fue presidida por los mandos militares de la Cuarta Región y Séptima Zona, y contó con la presencia del gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, alcaldes y jefes policiales de los municipios metropolitanos, así como los titulares en Nuevo León de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional de Migración, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y Agencia Estatal de Investigaciones.

La reunión fue presidida por los mandos militares de la Cuarta Región y Séptima Zona, y contó con la presencia del gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, alcaldes y jefes policiales de los municipios metropolitanos. | Foto: Especial.

Las autoridades federales reconocieron que Nuevo León registró su mejor indicador para un mes de julio en los últimos 20 años en el conteo de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, al cerrar el mes con 26 casos, lo que coloca su tasa en 0.40, la más baja desde 2006.

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El resultado colocó a Nuevo León en el lugar 25 en la tabla nacional de estados con más homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En los homicidios en el periodo de enero a julio del 2026 se registró el menor número de casos en los últimos 16 años. | Foto: Especial.

En los homicidios en el periodo de enero a julio del 2026 se registró el menor número de casos en los últimos 16 años. Lo que además representa una reducción del 47% respecto a los registrados en 2025 y un 74% en 2024.

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Asimismo, en delitos patrimoniales, Nuevo León también registró una baja significativa y la mejor en los últimos 20 años. En el periodo de enero a julio del presente año se tuvo el menor número de robos a casa habitación, robo a negocio y robo a vehículo.

Adicionalmente, se dio a conocer que la policía estatal Fuerza Civil y las policías municipales metropolitanas alcanzaron los primeros lugares nacionales en confianza ciudadana y en percepción de desempeño, según la Encuesta Nacional de la Seguridad Pública Urbana (ENSU) de INEGI.

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