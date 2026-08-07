Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, compareció este viernes ante un juez de control que le dictó prisión preventiva oficiosa por su presunta implicación en el caso Ayotzinapa.

Por lo que seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Almoloya, Estado de México, acusado de los delitos de desaparición forzada.

Lo hizo en silla de ruedas y sin portar aún el uniforme de reos.

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Después de que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputara la destrucción de videos sobre la detención de un grupo de normalistas frente al Palacio de Justicia de Iguala, el experredista hizo uso de la palabra en la sala dos del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya.

"Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz", dijo Aguirre Rivero acompañado de sus abogados y esposa.

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Ante el juez de control, Mario Elizondo Martínez, el exmandatario aseguró que no "tuvo absolutamente nada que ver con los hechos" relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Afirmó que no esperaba ser detenido a casi dos años del caso Iguala, pues, dijo, siempre que se le ha requerido se ha presentado a comparecer

"Ayer fui detenido a las 10 de la mañana después de 12 años de la desaparición de los normalistas. Si yo hubiera sido convocado por el fiscal del caso, hubiera asistido. Nunca me he rehusado..".

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Y puntualizó: "He manifestado mi deseo de colaborar. Nunca me he escondido".

Durante la diligencia, los abogados de Aguirre Rivero intentaron que el experredista llevara su proceso en prisión domiciliaria, debido a que padece hipertensión arterial, problemas de próstata y principios de diabetes.

Además trataron de acreditar arraigo domiciliario y su condición de adulto mayor.

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Sin embargo, el juez de control Mario Elizondo Martínez determinó que existe riesgo de que el exmandatario se evada de la justicia pues no cuenta con arraigo y tiene las facilidades para hacerlo.

Lo anterior, luego de que la Fiscalía General de la República expuso que el político guerrense cuenta con cuatro domicilios en la Ciudad de México y que sus escoltas trataron de evitar su aprehensión.

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bmc