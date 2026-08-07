La Fiscalía General de la República (FGR) informó que logró la vinculación de Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como el "R1", por la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y cocaína.

En continuación con la audiencia inicial, la FGR presentó pruebas contra el líder de "Los Rs" y Jesús "N", quien fue detenido junto a él.

El juez de control ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por lo que permanecerá en el Cefereso No. 1 "Altiplano".

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Además, el juez fijo dos meses para la investigación complementaria tras el trabajo ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La FGR recordó que el "R1" fue capturado como resultado de los trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad.

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El "R1" es señalado como el autor intelectual del asesinato cometido el 1 de noviembre contra Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Ramón Ángel Álvarez Ayala "R1" del CJNG y autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. Foto: Especial.

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