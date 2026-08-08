[Publicidad]
La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció a las y los aspirantes del examen de control que ya está habilitado el sistema con la finalidad de obtener su cita.
En redes sociales, la Máxima Casa de Estudios explicó que las interesadas y los interesados deben acceder a "Tu Sitio", alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo 2026-2027/1, e ingresar su clave personal.
Después, conocerán el lugar, la fecha, la hora, el croquis y la documentación necesario con el fin de contestar esta prueba, recomendación del Comité Técnico de especialistas convocado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.
Lee también Examen de control de la UNAM, todo lo que hay que saber; consulta fechas, puntajes mínimos para aplicar y sedes
En caso de dudas, dicha Dirección pide enviar un correo electrónico a la dirección concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.
Sedes y fechas del examen de control de la UNAM
Además, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer, mediante un boletín, que considera aplicar la prueba de control a 58 mil 783 personas, distribuidas en cuatro sedes localizadas en Baja California, Ciudad de México, Guanajuato y Oaxaca.
[Publicidad]
Ciudad de México
- Lugar: Palacio de los Deportes
- Fechas: Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto
- Aspirantes: 53,568 personas
León, Guanajuato
- Lugar: Hotel Real de Minas Poliforum
- Fechas: Miércoles 12 y jueves 13 de agosto
- Aspirantes: 2,777 personas
Oaxaca, Oaxaca
- Lugar: Hotel San Felipe
- Fecha: Jueves 13 de agosto
- Aspirantes: 1,920 personas
Tijuana, Baja California
- Lugar: Instituto de Investigaciones Jurídicas (sede Tijuana ENID)
- Fecha: Domingo 16 de agosto
- Aspirantes: 518 personas
Finalmente, pide a las y los aspirantes a ingresar con anticipación a dicho portal con la finalidad de conocer esta información y acudir de forma puntual al lugar, fecha y hora indicadas con los documentos requeridos.
Tras 16 años, Luis Cárdenas anuncia su salida de MVS Noticias; "gracias por dejarme acompañarte un ratito cada mañana"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más
dft/bmc
[Publicidad]
[Publicidad]