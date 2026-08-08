La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció a las y los aspirantes del examen de control que ya está habilitado el sistema con la finalidad de obtener su cita.

En redes sociales, la Máxima Casa de Estudios explicó que las interesadas y los interesados deben acceder a "Tu Sitio", alojado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el Ciclo 2026-2027/1, e ingresar su clave personal.

Después, conocerán el lugar, la fecha, la hora, el croquis y la documentación necesario con el fin de contestar esta prueba, recomendación del Comité Técnico de especialistas convocado por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

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En caso de dudas, dicha Dirección pide enviar un correo electrónico a la dirección concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

Sedes y fechas del examen de control de la UNAM . Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Sedes y fechas del examen de control de la UNAM

Además, la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer, mediante un boletín, que considera aplicar la prueba de control a 58 mil 783 personas, distribuidas en cuatro sedes localizadas en Baja California, Ciudad de México, Guanajuato y Oaxaca.

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Ciudad de México

Lugar: Palacio de los Deportes

Palacio de los Deportes Fechas: Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto

Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto Aspirantes: 53,568 personas

León, Guanajuato

Lugar: Hotel Real de Minas Poliforum

Hotel Real de Minas Poliforum Fechas: Miércoles 12 y jueves 13 de agosto

Miércoles 12 y jueves 13 de agosto Aspirantes: 2,777 personas

Oaxaca, Oaxaca

Lugar: Hotel San Felipe

Hotel San Felipe Fecha: Jueves 13 de agosto

Jueves 13 de agosto Aspirantes: 1,920 personas

Tijuana, Baja California

Lugar: Instituto de Investigaciones Jurídicas (sede Tijuana ENID)

Instituto de Investigaciones Jurídicas (sede Tijuana ENID) Fecha: Domingo 16 de agosto

Domingo 16 de agosto Aspirantes: 518 personas

Finalmente, pide a las y los aspirantes a ingresar con anticipación a dicho portal con la finalidad de conocer esta información y acudir de forma puntual al lugar, fecha y hora indicadas con los documentos requeridos.

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