Con un video acerca de la presunta actuación del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, la Fiscalía General de la República (FGR) reiteró el motivo de su detención, relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", localizada en Ayotzinapa.

Acusó que Aguirre ocultó evidencia para eliminar rastros de su implicación y lejos de que fuera una omisión técnica fue una "operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder Ejecutivo Estatal".

De acuerdo con el reanálisis del caso Ayotzinapa, el autobús donde viajaban los estudiantes, la noche del 26 de septiembre de 2014, fue grabado por dos cámaras de seguridad del Palacio de Justicia del municipio de Tixtla de Guerrero, "justo cuando fueron detenidos por policías municipales y estatales".

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Esta dependencia, a cargo de Ernestina Godoy, considera lo captado en video como clave con el fin de esclarecer el caso, el cual en septiembre próximo cumplirá 12 años de haber ocurrido.

Pero la actuación de Aguirre, entonces mandatario estatal guerrerense, intervino con la manipulación y el ocultamiento de las evidencias, debido a una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, habría ordenado la eliminación del material para encubrir su implicación.

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Derivado de lo anterior, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa obtuvo una orden de aprehensión contra el exgobernador de Guerrero. "Las investigaciones continuarán", concluyó.

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