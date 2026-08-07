Pachuca, Hgo. - Autoridades de la Procuradoría de Justicia de Hidalgo confirmaron que uno de los tres sujetos detenidos en el municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo, considerados como generadores de violencia, se desempeñaba como jefe policiaco de turno.

El pasado jueves 7 de agosto, fuerzas federales y estatales ejecutaron tres cateos simultáneos en ese municipio, donde, además de asegurar diversas dosis de droga, fueron detenidos tres sujetos identificados con las iniciales A. M. M. I., M. G. C. y J. B. P. V.; este último, jefe policiaco de turno.

Las diligencias que se realizaron de manera simultánea por elementos de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional se realizaron en inmuebles ubicados en las colonias Benito Juárez y Morelos.

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Esos sitios, según la Secretaría de Seguridad encabezada por Salvador Cruz Neri, estaban considerados como presuntos puntos de almacenamiento y narcomenudeo. En los lugares fueron aseguradas 563 dosis de marihuana y 186 de cristal, además de una motocicleta sin medios de identificación y equipo de telefonía celular.

De igual manera, la dependencia informó que fueron detenidos tres sujetos considerados como generadores de violencia, caso que ha cobrado relevancia debido a que esa demarcación ha registrado diversos hechos delictivos durante los últimos días, entre ellos la aparición de varios cadáveres.

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Sobre estos hechos y en entrevista, el gobernador Julio Menchaca aseveró que no se permitirá que grupos delictivos se apoderen de ninguna región del estado y destacó la coordinación con autoridades del Estado de México, debido a que este municipio se encuentra colindante con esa entidad.

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El mandatario señaló que la situación que vive Villa de Tezontepec, donde se han registrado diversos hechos delictivos y ataques armados, fue revisada por el Gabinete de Seguridad, que mantiene seguimiento al caso. Indicó que no se permitirá que ningún lugar de Hidalgo sea tomado por la delincuencia y reconoció que, si bien por su ubicación geográfica algunos municipios representan un reto en materia de seguridad debido a la movilidad de los grupos criminales, se trabaja para evitar su asentamiento.

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Sobre la aparición de un video en el que se vincula al agente de seguridad detenido con un grupo delictivo, dijo que este tema forma parte de la información que revisan las instituciones de seguridad, mientras continúan las investigaciones.

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