El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció que el gobierno estadounidense reanuda de manera parcial sus actividades en Michoacán, "como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad" con el país.

Lo anterior tras suspender actividades ante una "amenaza" a su personal, así como la exportación de aguacate.

"Con base en los compromisos asumidos por el Gobierno de México, las medidas de seguridad implementadas en Michoacán y nuestra evaluación continua de las condiciones en el sitio, el Gobierno de los Estados Unidos reanudará parcialmente sus actividades oficiales en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro a partir del 8 de agosto de 2026", declaró el funcionario.

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Indicó que como parte de un proceso continuo y gradual con la finalidad de generar las condiciones necesarias para reanudar en su totalidad las actividades del estadounidense, continuarán los trabajos.

Johnson agradece cooperación

Johnson agradeció la cooperación del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y las acciones que ha emprendido para fortalecer la seguridad, tanto del personal estadounidense como de la población de Michoacán.

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"Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según corresponda. Un sector agrícola seguro beneficia a nuestras dos naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica", declaró.

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Reunión con Embajada de EU

En su conferencia de prensa mañanera de este viernes en Palacio Nacional, la mandataria federal indicó que este día habrá una reunión con la Embajada de Estados Unidos y “se está trabajando con toda la asociación de productores para fortalecer la seguridad”.

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Como lo planteó el pasado jueves, reiteró en delegar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) el trabajo de los certificadores estadounidenses de aguacate en Michoacán.

“Y con Estados Unidos, lo que les dijimos: ‘A ver, ¿Hay algún tema para los inspectores de Estados Unidos que tienen que revisar esta certificación en Michoacán, en qué lugares?’. Se les da todo el apoyo para que puedan hacer su trabajo seguros, y si no pueden delegarle ese trabajo a Senasica, que es una institución de la Secretaría de Agricultura que lo desarrollaría en ese caso".

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“Entonces, el objetivo de la reunión del día de hoy es que todo eso se resuelva y que ya se pueda liberar la exportación”, dijo Sheinbaum.

Aseguró que desde que se definió el Plan Michoacán, por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha disminuido la inseguridad y hay mucha presencia, reconocida incluso por los productores de aguacate.

“Pero en otra zona, ahora de otros municipio, ellos manifiestan temas de inseguridad. Entonces, me reuní con ellos, con la asociación, vinieron varios productores, nos pidieron apoyo en diferentes temas y los estamos apoyando”, dijo.

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Mencionó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también apoya a las personas productoras de aguacate.

En su conferencia del jueves, Sheinbaum comentó que se pidió a la Embajada de Estados Unidos una reunión a la brevedad, y con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección, “para que se pueda retornar a este trabajo o, en último de los casos, sustituirlo con inspectores de Senasica, que también es una probabilidad”.

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