Daniela Álvarez Hernández, dirigente estatal del PAN en Chihuahua, ordenó la colocación de dos espectaculares con la frase “Muerte y Morena es lo mismo”, por lo que Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, aspirantes a la precandidatura por la gubernatura exigieron al Instituto Nacional Electoral su retiro inmediato.

Además, exigieron una investigación sobre el origen de los recursos para dicha campaña.

La dirigencia estatal albiazul defendió los anuncios y denunció una grave situación de violencia e inseguridad que azota en los 67 municipios del estado norteño y en todo el país.

En conferencia de prensa, Álvarez Hernández acusó a Morena de la inseguridad, “200 mil homicidios dolosos y 130 mil desaparecidos son obra de Morena y en el PAN estamos decididos a que deje de suceder”, dijo.

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Dijo que Ciudad Juárez, gobernado hasta hace unos días por Cruz Pérez Cuéllar, concentra el 60% de los homicidios dolosos de Chihuahua “y lo gobierna Morena”, añadió.

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Tanto Cruz Pérez Cuellar como Andrea Chávez buscaran ser candidatos por el estado de Chihuahua. Fotos: Especiales.

En ese sentido, destacó que el partido de Cuarta Transformación se opone a dejar fuera a narco-candidatos en las próximas elecciones de 2027, y para ello, ha solicitado la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aseguró que, un ejemplo de este "dinero sucio del narcotráfico" fue el caso de “La Barredora”, que, acusón el año pasado financió las unidades médicas móviles de Andrea Chávez, así como toda su publicidad en carteleras.

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Álvarez Hernández dijo que el gobierno de Claudia Sheinbaum quiere etiquetar a Chihuahua como un estado violento, con fines electorales, “pero son ellos los responsables de las muertes en la entidad”.

La verdadera muerte inició con Felipe Calderón: Morena

En descargo, la dirigencia de Morena en Chihuahua, que lidera Brighite Granados, descalificó la “desesperada” campaña de Daniela Álvarez y acusó que la verdadera desgracia inició en el sexenio del expresidente Felipe Calderón y su “falsa” guerra contra el narcotráfico.

Exigió al PAN Estatal que explique cuál fue el origen de los recursos económicos que sirvieron para financiar dicha campaña difamatoria, pues las prerrogativas que otorga el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos no están destinadas a la calumnia.

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A través de un comunicado, señaló que Acción Nacional pretende imponer sus mentiras a través de anuncios espectaculares cuyo costo no ha sido transparentado.

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“No es nada menor, pues hablamos de recursos públicos, del dinero de todas y todos, que debe ejercerse con responsabilidad y rendición de cuentas. Exigimos al INE que tome cartas en el asunto y defina con claridad los lineamientos para el uso de los recursos públicos que son de todas y todos los mexicanos. En Morena Chihuahua no vamos a permitir que la mentira normalice ni que la propaganda sustituya a los resultados”, concluyó.

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gs/bmc