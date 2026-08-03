Estados | 03-08-26 | 15:37 |

Chihuahua. - Un total de presuntamente utilizados por criminales, fueron asegurados en el municipio de Belisario Domínguez en el estado de Chihuahua.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quienes desplegaron un operativo de revisión y disuasión del delito en ese municipio, así como en diversos poblados aledaños.

Aseguran tres campamentos de presuntos criminales en Chihuahua; hallan víveres y un panel solar. Foto: Especial.
Aseguran tres campamentos de presuntos criminales en Chihuahua; hallan víveres y un panel solar. Foto: Especial.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, el operativo fue llevado a cabo por elementos de la Fuerza Especial SWAT, quienes contaron con apoyo aéreo gracias al despliegue del helicóptero de la SSPE, a través del cual se logró localizar en las cercanías de Belisario Domínguez uno de los campamentos, el cual servía también como punto de observación para realizar labores de "halconeo".

Una vez asegurada la zona, los elementos se desplegaron para rastrear los alrededores, donde se localizaron el segundo y tercer campamento, mismos que contaban con áreas para pernoctar, así como rastros de alimentación de grupos de personas.

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Según se detalló, tras el hallazgo, los elementos procedieron a la desarticulación de dichos campamentos y en helicóptero se realizaron diversos recorridos de reconocimiento e inteligencia por la zona.

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En estas zonas fueron localizados diversos , así como colchonetas, hules, utensilios de cocina, además de un panel solar.

Aseguran tres campamentos de presuntos criminales en Chihuahua; hallan víveres y un panel solar. Foto: Especial.
Aseguran tres campamentos de presuntos criminales en Chihuahua; hallan víveres y un panel solar. Foto: Especial.

Como parte del operativo que continuó en la región, se realizó la inspección de vehículos, así como entrevistas y consultas a más de 65 personas, con el objetivo de y combatir la delincuencia.

El operativo se extendió por las comunidades de

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  • Copetes
  • Vicente Guerrero
  • Charco Azul
  • Santa María de Cuevas
  • Rancho El Colorado
  • Cienega de Loya
  • Belisario Domínguez en la zona serrana de Chihuahua. 

dmrr

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