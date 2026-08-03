Culiacán, Sin.- En la ciudad de los Mochis fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado tres personas que participaron en actos de sometimiento de uno de los pacientes de un centro de rehabilitación, quien posteriormente fue localizado sin vida.

Los detenidos, identificados como Donato “N”, de 25 años de edad, Manuel “N”, de 22 años e Ivan “N”,de 33 años de edad, fueron detenidos por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja y producida por asfixia.

Según las indagaciones, el pasado 28 de julio de este año, en un centro de rehabilitación, ubicado, en la colonia Ampliación de San Fernando, en la ciudad de los Mochis, los tres detenidos, quienes se desempeñaban con distintas funciones, presuntamente participaron en un acto de sometimiento de un interno.

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Las informaciones que se divulgaron sobre estos hechos, fueron en el sentido que en el centro de rehabilitación que lleva por nombre “Vuelvo a Vivir”, el paciente, Efraín “N”, de 41 años de edad, originario de la comunidad de San Blas, el Fuerte, falleció en el interior de este lugar.

El personal de la Cruz Roja que acudió al lugar luego de revisar a la persona que reportaron como lesionada, determinaron que este no presentaba signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades de seguridad pública y a la Fiscalía General del Estado sobre su deceso.

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El Personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acudió al centro de rehabilitación y delimitaron el área donde se encontraba el cuerpo de Efraín “N”, de 41 años de edad, interno, el cual era originario de San Blas, municipio del Fuerte.

LL