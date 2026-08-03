Ticketmaster ha sido impactada por la transformación digital a lo largo de estos 35 años y, con el paso del tiempo, ha tenido que que implementar mejoras que no solo optimicen el proceso de compra, sino que también beneficie a los fans.

En la actualidad, Ticketmaster México gestiona la venta de boletos para más de 18 mil eventos al año y emite alrededor de 22 millones de boletos, de los cuales 80% ya son digitales.

En este sentido, la boletera ha apostado por herramientas de tecnología y ciberseguridad para que la venta de boletos sea óptima. "Siempre van a existir actores que intenten quedarse con el inventario; nuestra responsabilidad es proteger los boletos y a los fans", aseguró Ana María Arroyo, directora de Ticketmaster.

De acuerdo con la compañía, se ha invertido un global superior a 1,000 millones de dólares en innovación tecnológica en la última década. De esta inversión han nacido varias herramientas que le permiten a los usuarios tener la seguridad en cada compra que hacen a través de la plataforma.

Ticketmaster celebra 35 años en México con mejoras en ciberseguridad e IA. Imagen: Unsplash

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Ejemplo de ello es SafeTix, una innovación que le permitió a Ticketmaster sustituir el código de barras estático de los boletos digitales (con el cual crecía el número de fraudes), a códigos dinámicos que fortalecen la protección de los boletos contra la reventa ilegal.

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Según datos de Ticketmaster, desde su implementación en el país, más de 31 millones de boletos SafeTix han sido escaneados, respaldados por infraestructura tecnológica, monitoreo permanente, herramientas de detección de fraude y mecanismos avanzados para proteger la información de los usuarios.

"Nuestro objetivo siempre ha sido acercar al fan a su artista. La evolución hacia los boletos digitales y SafeTix responde precisamente a la necesidad de proteger a los asistentes frente al fraude y garantizar que puedan entrar al evento", puntualiza Arroyo.

Ticketmaster evoluciona hacia la IA

Ticketmaster ahora quiere dar un paso más para incorporar la inteligencia artificial a sus procesos, por lo que ahora ha implementado nuevas capacidades con esta tecnología para facilitar el descubrimiento de eventos mediante la IA.

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La compañía asegura que ahora buscan "facilitar el descubrimiento de eventos mediante asistentes conversacionales, ofrecer recomendaciones personalizadas, simplificar la experiencia de compra, fortalecer la detección de fraude mediante modelos de aprendizaje automático y desarrollar herramientas analíticas que permitan a artistas, promotores y recintos comprender mejor el comportamiento de sus audiencias y fortalecer sus estrategias comerciales".

Recordemos que tan solo en 2025, su plataforma recibió 55 millones de visitantes únicos, mientras que 12 millones de personas utilizaron su aplicación móvil para descubrir eventos, comprar boletos y administrar su experiencia, por lo que implementar a la IA, les permitiría "conectar al fan correcto con el evento correcto".

Ticketmaster celebra 35 años en México con mejoras en ciberseguridad e IA. Imagen: Unsplash

"Hoy el boleto es mucho más que un acceso. Es la base de una plataforma que integra inteligencia artificial para conectar al fan correcto con el evento correcto. Trabajamos para entregar certeza, seguridad y una mejor experiencia en cada compra", asegura Arroyo.

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En este sentido, la compañía busca aprovechar plataformas como ChatGPT para conectar con los usuarios, quienes pueden preguntarle a la IA sobre eventos próximos que les interese y que esta pueda llevarlos a realizar su compra en el sitio de Ticketmaster.

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