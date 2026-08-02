Samsung es una de las marcas más reconocidas en el mercado gracias a sus dispositivos novedosos, accesibles y resistentes; muestra de ello es el Galaxy Z Fold8, su nuevo modelo que actualmente está en fase de preventa en México.

De acuerdo con el fabricante surcoreano, este equipo está diseñado para brindar una mayor comodidad y durabilidad para convertirse en uno de los celulares plegables insignia del sector tecnológico.

Y para que te enamores de él, en Tech Bit te presentamos sus características y las mensualidades a las que puedes adquirirlo.

El Galaxy Z Fold8 se encuentra en preventa hasta el 20 de agosto. Foto: Samsung

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¿Cómo es el Samsung Galaxy Z Fold8?

Hace algunos días, Samsung dio a conocer su nuevo modelo plegable: el Galaxy Z Fold8. Su lanzamiento oficial se tiene previsto para el próximo 22 de agosto aunque ya es posible conseguirlo en modalidad de preventa.

Si llevas tiempo pensando en cambiar de teléfono, tu oportunidad de estrenar ha llegado con este celular de gama alta, que se distingue por su diseño de titanio que lo hace resistente a impactos y su peso ligero de 201 gramos.

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El Galaxy Z Fold8 está integrado por el actual Android 17 y con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, que garantiza eficiencia energética y mejores capacidades de Inteligencia Artificial (IA).

Su pantalla es de 5.5 pulgadas, desplegable a 7.6 pulgadas con 428 píxeles por pulgada y una tasa de refresco de 1-120 Hz para disfrutar tu contenido favorito en una calidad mejorada. Y si las fotos son lo tuyo, contempla que este modelo posee cámaras ancha y ultra ancha de 50 megapíxeles.

El nuevo plegable cuenta con una batería potente de 4800 mAh que rinde hasta 26 horas y su carga rápida de 45W permite que su proceso de recarga se complete en aproximadamente 90 minutos. Un plus de este celular es que tiene carga inalámbrica de 20W y una carga inalámbrica inversa que ayuda a pasar energía a otros celulares compatibles.

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Este modelo de Samsung se vende con tres capacidades de almacenamiento: 256 GB, 512 GB y 1 TB; así como con dos memorias RAM de 14 GB y 16 GB. Por otra parte, está equipado con una conectividad rápida de 5G, NFC, WiFi 7 y Bluetooth 6.0 que aporta una mayor precisión.

Al pertenecer a la familia Samsung, contiene productos exclusivos de Galaxy como Samsung Care+, Samsung Health y Samsung Wallet. En cuanto a diseño se encuentra disponible en colores lavanda, grafito y crema.

Además, el Galaxy Z Fold8 cuenta con un IP48 que, según Samsung, lo hace resistente al agua.

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Las mensualidades del Galaxy Z Fold8 son de las más asequibles del mercado. Foto: Samsung

¿Cómo son las mensualidades del Samsung Galaxy Z Fold8?

De acuerdo con el portal de Samsung, el Galaxy Z Fold8 tiene un precio estimado de $48,499, pero puedes adquirirlo con descuentos atractivos y mensualidades accesibles:

Si lo apartas durante su periodo de preventa puedes llevártelo a 24 meses con mensualidades de $1,916.63 y su precio final se reduce a $45,999.00

Si te lo llevas con el programa Galaxy Canje, su precio aproximado sería de $33,454.00, ya que se aplica un descuento de $2,500 más la bonificación máxima de $12,545 dependiendo del estado de tu dispositivo actual. Por lo que tus mensualidades serían de $1,393.92.

Como ves, este celular de la marca surcoreana es una de las opciones más atractivas y no solo por su diseño plegable y eficiente, sino también por sus descuentos y mensualidades de impacto.

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