La batería de un celular es el componente más importante, pues sin ella no podría funcionar correctamente. Por tal motivo, los modelos más recientes son fabricados con materiales como iones de litio, que garantizan mayor durabilidad.

Uno de los fabricantes en incorporar este tipo de materiales en sus dispositivos es Samsung, que incluso son optimizadas con Inteligencia Artificial para un rendimiento superior.

Pero, ¿qué celular de la marca cuenta con la mejor batería? En Techbit te lo decimos.

El celular de Samsung con la mejor batería fue lanzado a finales de 2025. Foto: Samsung

¿Qué celular Samsung tiene la mejor batería?

De acuerdo con la empresa tecnológica Ankar, la batería de un celular se mide en miliamperios por hora (mAh). Este valor indica la capacidad que tiene para alimentar al dispositivo durante un determinado tiempo.

A mayor mAh, mayor la potencia de la batería. Y el modelo de Samsung que cumple con esta regla es el Galaxy A17 4G, un equipo de gama media y que pertenece a la serie Galaxy A (lanzada en 2014).

Pese a que llegó al mercado en octubre de 2025, actualmente es el mejor porque cuenta con una batería de 5,000 mAh, cuya duración alcanza las 36 horas con una carga de 25 W, que se completa en 1 hora con 40 minutos.

Bajo esa regla, incluso supera a otros modelos más potentes como el S25, que tiene una batería de 4,000 mAh con carga inalámbrica de 15 W; o el S26, que cuenta una batería de 4,300 mAh y una carga de 60 W.

Según lo ha informado Samsung, el S26 Ultra podría contar con una batería de 5,200 mAh y, de hacerse realizad, éste celular podría superar al Galaxy A17 4G.

En lo que esperamos a que llegue ese lanzamiento, es importante destacar que el Galaxy A17 4G no sólo es un excelente dispositivo por su batería, sino que para ser gama media también cuenta con funciones de Inteligencia Artificial, protección Gorilla Glass Victus (cristal de alto rendimiento con soporte ante caídas), memoria RAM de 8 GB, almacenamiento interno de hasta 256 GB, cámara frontal de 13 Mpx y una principal de 50 Mpx.

Actualmente, hay celulares con baterías superpontes de 10,000 mAh que duran hasta 3 días. Foto: Pexels

¿Qué otros celulares tienen una batería potente?

Los celulares que a continuación te presentaremos también cuentan con una batería potente, y los seleccionamos tomando como base la regla de los mAh. Hay de diversas gamas y con características que los hacen destacar en el mercado:

One Plus 15R

Lanzamiento: Finales de 2025.

Gama: Alta.

Batería: 7,400 mAh, con duración de más de 2 días y una carga rápida de 80W que se completa en casi 40 minutos.

Memoria RAM de 12GB y almacenamiento interno de hasta 512GB.

Cámaras: trasera de 50 Mpx y frontal de 32 Mpx.

Resistencia: Tiene un nivel IP69K, que lo hace resistente a lluvias.

Sistema operativo: Android 16

Precio: $14,999.

Realme GT8 Pro

Lanzamiento: Diciembre 2025.

Gama: Alta.

Batería: 7,000 mAh que dura hasta 2 días y medio. Su carga principal es de 120 W y tarda solo 25 minutos en completarse; también ofrece una carga inalámbrica de 50 W y tarda en completarse una hora.

Memoria RAM de 16 GB y hasta 512 GB de almacenamiento interno.

Cámaras: Trasera de 50 Mpx y frontal de 32 Mpx.

Resistencia: Alta con un nivel IP69.

Sistema operativo: Android 16 y la capa Realme UI 7.O.

Precio: $17,000.

Xiaomi 17

Lanzamiento: Septiembre de 2025.

Gama: Alta y es considerado como uno de los equipos Premium de la marca.

Batería: 7,000 mAh que dura hasta 2 días y medio, y su carga es de 100 W que tarda 30 minutos en completarse; mientras que la inalámbrica es de 50 W y tarda hasta una hora.

Memoria RAM de hasta 16 GB y almacenamiento interno de hasta 512 GB.

Cámaras: Tanto la trasera como la frontal son de 50 Mpx.

Resistencia: Alta con un valor IP68.

Sistema operativo: HyperOs 3, basado en Android 15.

Precio: $12,479.

Honor Win

Lanzamiento: Principios de 2026.

Gama: Alta

Batería: 10,000 mAh y dura hasta 3 días; ofrece una carga rápida de 100 W que se completa en máximo 30 minutos.

Memoria RAM de 12 GB y almacenamiento interno de hasta 512 GB.

Cámaras: Tanto la trasera como la frontal son de 50 Mpx.

Resistencia: Alta con un índice IP69K.

Sistema operativo: Android 16 con la versión Magic OS 10.

Precio: $14,999.

Motorola Moto G86

Lanzamiento: Mayo de 2025.

Gama: Media alta.

Batería: 6,270 mAh de batería con una duración de hasta 2 días y una carga rápida de 33W, misma que se completa en una hora.

Memoria RAM de 8GB y hasta 256GB de almacenamiento interno.

Cámaras: Trasera de 50 Mpx y frontal de 32 Mpx.

Resistencia: Alta con nivel IP69.

Sistema operativo: Android 15.

Precio: Ronda los $4,000.

Seguramente, poco a poco Samsung comenzará a lanzar celulares con baterías más potentes, tan solo el Galaxy A17 4G es la muestra de lo que son capaces de hacer con la tecnología.

