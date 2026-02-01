Cuando un celular se convierte en obsoleto por su sistema operativo o cuando sus funciones comienzan a fallar, muchas personas toman la decisión de reemplazarlo en programas de canje como el de Samsung.

Esta empresa surcoreana mantiene activo su programa Galaxy Canje, disponible en varios países y en la mayor parte del año. A través de él, los usuarios pueden obtener un equipo nuevo a cambio de uno viejo.

Si estás interesado en aprovechar sus beneficios, te decimos cómo funciona el canje y cuáles son los requisitos.

Cualquier celular, sin importar la marca, puede participar en el plan de canje de Samsung. Foto: Unsplash

¿Cómo funciona el plan de canje de Samsung?

En el programa Galaxy Canje de Samsung primero se realiza la evaluación del dispositivo que se quiere cambiar. Si el personal de la marca determina que no se encuentra en buenas condiciones físicas y funcionales, entonces podrían descartar la solicitud.

Otro dato que debes saber es que en el programa pueden participar celulares de todas las marcas, no necesariamente tienen que ser del fabricante surcoreano.

De cualquier manera, te recomendamos acercarte al centro de atención de Samsung para recibir orientación y saber si tu dispositivo puede ser candidato.

Aquí mismo tendrás que presentar tu solicitud de canje y llenar un formulario con tus datos y los del dispositivo. En caso de ser viable, recibirás una notificación con las instrucciones para entregar sin costo y en un plazo no mayor a 6 días tu celular viejo.

Posteriormente, te contactarán para decirte cuál es el monto del canje. Y al final, Samsung te enviará una carta de cesión de derechos, vía correo electrónico, para firmarla en un lapso no mayor a 6 días.

Una vez que firmes de conformidad sobre el monto y tu documentación sea cotejada, la bonificación será depositada en un lapso no mayor a 20 días, a través de tu cuenta bancaria.

Finalmente, el monto del canje podrás utilizarlo para comprar un nuevo celular de la marca Samsung.

Al canjear tu celular, debes resetearlo para entregarlo sin ningún dato. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los requisitos del programa de canje de Samsung?

De acuerdo con el portal de Samsung, el beneficio del programa Galaxy Canje es válido sólo al comprar un equipo nuevo (ya sea un celular, una tableta, etcétera).

Y para participar, los requisitos son:

Ser mayor de edad; en caso de no serlo, contar con la autorización de los tutores para acceder al programa.

Vivir en México.

Contar con un celular u otro equipo en buenas condiciones para canjear.

Realizar la compra en la misma marca.

Aceptar los términos y condiciones del servicio, mismos que puedes consultar en https://www.samsung.com/mx/info/terms-and-conditions.

Ser el dueño legítimo del dispositivo a intercambiar.

Que el dispositivo antiguo haya sido adquirido en México.

El programa Galaxy Canje se encuentra vigente en todos los estados de México. Foto: Unsplash

Tu celular viejo no debe ser un problema para ti, sino que puede darte una ayuda para comprar un nuevo equipo, con mayor tecnología y mejor diseño.

