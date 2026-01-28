A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SPPE) alertó sobre la venta de chips de celulares que supuestamente ya fueron dados de alta en el padrón de telefonía móvil.

Principalmente, su venta se realiza por medio de redes sociales y suponen un riesgo para las personas que los compran, expandiéndolos a sufrir posibles estafas y extorsiones. Si quieres saber más sobre el tema, sigue leyendo.

Evita comprar chips telefónicos en redes sociales y sitios web dudosos. Foto: Pexels

¿Cuáles son los riesgos de comprar chips "activados o "registrados"?

De acuerdo con la información de la SSPE, estos chips se venden bajo la promesa de haber sido registrados en el padrón de telefonía móvil y estar "listos para utilizarse".

Los vendedores aseguran a los usuarios que si los compran, ya no tendrán la obligación de realizar el registro de la línea telefónica. Aunque todo se trata de una mentira para convencerlos de concretar la compra.

Principalmente, los chips engañosos se venden en grupos de redes sociales y en la mayoría de casos se ha registrado que la entrega se realiza de manera presencial, lo que también pone en riesgo a los usuarios al momento de encontrarse con vendedores desconocidos.

Norma Solano Rodríguez, titular de la CRT, explico en entrevista para EL UNIVERSAL que a este tipo de tarjetas se les conoce como “chips huecos”, ya que en su mayoría son líneas que no existen.

Pero para evitar todo riesgo, actualmente la CRT y la Policía Cibernética mantienen un monitoreo en redes sociales como Facebook para identificar y dar de baja publicaciones para su venta.

De igual manera, la SSPE advirtió que con la venta de estos chips no solo busca estafar a la ciudadanía, sino que también sustraer su información privada para hacer mal uso de ella, cometer extorsiones y otros delitos como la suplantación de identidad.

Los "chips huecos" suponen un riesgo para la información privada de los usuarios. Foto: Pixabay

¿Cómo comprar un chip para celular de manera segura?

Si tienes un celular nuevo y quieres comprarle un chip, evita buscar estos productos en redes sociales y sitios web que no sean los habilitados por las compañías telefónicas.

Te recomendamos ir de manera presencial a los Centros de Atención al Cliente para comprar una tarjeta SIM o eSIM y que ahí mismo te ayuden con el proceso para activarla, y hasta para registrar tu línea en el padrón de telefonía móvil.

Si ves una publicación en redes sociales donde se vendan chips vacíos, reporta la publicación directamente o notifica a la Policía Cibernética al número 55 5242 5100, etx. 5086.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante y una manera de fortalecerla es no comprar chips falsos.

