Adultos Mayores con INAPAM: Esta es la óptica que ofrece descuentos en lentes con la credencial; aprovecha el beneficio

Los mejores memes que dejó el lanzamiento de "Swag II" de Justin Bieber; usuarios reaccionan en redes

El Conjuro 4: ¿tiene escenas post créditos la película de los Warren?; esto se sabe

Seguro de Desempleo CDMX: ¿cuáles son los requisitos para registrarte?; conoce los pasos

Programas del Bienestar 2025: este es el calendario de pagos de septiembre; conoce las fechas de los depósitos

OpenAI está lista para dar un paso decisivo en el competitivo mercado de la inteligencia artificial (IA): la producción en masa de sus propios chips personalizados a partir del próximo año. Así lo reveló el Financial Times, que cita a fuentes cercanas al proyecto.

El diseño de estos chips se realizó en colaboración con Broadcom, un gigante estadounidense de los semiconductores. La anunció esta semana un pedido por valor de 10 mil millones de dólares de un cliente no identificado, que analistas del sector asocian directamente con OpenAI. Según el Financial Times, la alianza ha sido un secreto a voces en la industria tecnológica durante los últimos meses.

De confirmarse, el movimiento coloca a OpenAI en la misma ruta de gigantes como y Amazon, que han invertido en chips propios para reducir costos, asegurar el suministro y depender menos de Nvidia, líder mundial en este mercado.

OpenAI planea lanzar su chip de IA el próximo año. Imagen: Unsplash
Una apuesta estratégica en la carrera por la IA

Los nuevos chips no estarán disponibles para terceros: OpenAI planea utilizarlos únicamente en su infraestructura interna. De acuerdo con The Verge, esta estrategia busca reforzar la capacidad de la compañía para ejecutar sus modelos de gran escala, que requieren una potencia de cómputo y un consumo de datos cada vez mayores.

La dependencia de Nvidia, cuyos procesadores gráficos (GPUs) son considerados estándar en el entrenamiento de modelos de IA, ha generado tensiones en la industria. La creciente demanda ha provocado problemas de suministro y elevados costos, obligando a compañías emergentes y consolidadas a buscar alternativas.

Con el desarrollo de su propio chip, OpenAI pretende no solo controlar mejor su cadena de suministro, sino también optimizar el rendimiento de sus modelos insignia. Este esfuerzo llega en un momento en que la competencia en el campo de la inteligencia artificial se intensifica y donde el acceso a la infraestructura tecnológica se ha convertido en un factor crítico.

OpenAI planea lanzar su chip de IA el próximo año. Foto: iStock
La iniciativa subraya la ambición de OpenAI de consolidarse como un actor independiente y con músculo propio frente a los gigantes tecnológicos. Si todo avanza según lo previsto, 2026 marcará el inicio de una nueva etapa en su estrategia de expansión y liderazgo en el sector.

