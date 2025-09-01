La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece planes de internet a diferentes precios con el fin de que todos los usuarios tengan acceso a la red a costos que se acoplan a sus necesidades.

En este caso, el plan más económico es de 95 pesos al mes y ofrece 5GB de datos, aunque requiere el dispositivo MiFi CFE, el cual debes adquirir previamente y tiene un costo de mil 145 pesos.

Con este equipo puedes conectar hasta 10 dispositivos a internet al mismo tiempo y se entrega directamente en tu domicilio. Además es una compra única, lo único que pagarías al mes posteriormente sería tu servicio de internet.

¿Qué incluye el plan de 95 pesos?

5 GB de navegación mensuales.

Vigencia de 30 días.

Acceso a la red 4.5G en zonas con cobertura.

Compatible con MiFi, SIM física o eSIM.

Paso a paso para contratar

Ingresar a cfeinternet.mx. Seleccionar el paquete de 5 GB por 95 pesos. Verificar la cobertura con tu código postal. Elegir la modalidad (MiFi o SIM/eSIM). Realizar el pago en línea y esperar el envío.

Una vez agotados los datos, las recargas se pueden hacer desde la página de la CFE o en puntos autorizados como Financiera para el Bienestar, Sepomex y tiendas participantes. También existen planes semestrales y anuales con descuentos.

Con esta iniciativa, la CFE busca posicionarse como una alternativa accesible frente a las grandes operadoras de telecomunicaciones, reforzando la promesa de “internet para todos”.

