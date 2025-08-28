Netflix tiene una amplia cartelera de películas, series, documentales, animes e incluso juegos como OXENFRE. Todos estos contenidos se distribuyen en paquetes cuyo costo es mensual.

En México, los planes vigentes son el Estándar con anuncios, Estándar y Premium, cada uno con sus ventajas y precio. Sin embargo, muy pronto dejará de estar disponible uno de ellos.

Por lo anterior, si estás planeando en contratar este servicio de streaming, en Techbit te damos los detalles para que selecciones el que se adapte a tu presupuesto.

Netflix ofrece planes para todos los tipos de presupuestos. Foto: Especial

¿Cuáles son los planes vigentes de Netflix en México?

Los planes de Netflix ofrecen servicios diferentes, lo que hace variar su precio. Este 2025, la plataforma de streaming mantiene vigentes los siguientes:

Estándar con anuncios: Este plan incluye todos los juegos móviles. La mayoría de series y películas están disponibles con una reproducción en 1080p (Full HD); mientras que los títulos no disponibles se encuentran marcados con un candado. Aquí, el contenido se puede ver en 2 dispositivos compatibles al mismo tiempo.

Este plan incluye todos los juegos móviles. La mayoría de series y películas están disponibles con una reproducción en 1080p (Full HD); mientras que los títulos no disponibles se encuentran marcados con un candado. Aquí, el contenido se puede ver en 2 dispositivos compatibles al mismo tiempo. Estándar: Este paquete contiene juegos móviles, series y películas sin ningún tipo de publicidad y límite, es decir, todo el contenido se puede sintonizar con una calidad de 1080p (Full HD). También permite conectar y descargar contenido en 2 dispositivos compatibles al miso tiempo. Y otro beneficio es que admite agregar un miembro extra que viva en un domicilio diferente al del titular.

Este paquete contiene juegos móviles, series y películas sin ningún tipo de publicidad y límite, es decir, todo el contenido se puede sintonizar con una calidad de 1080p (Full HD). También permite conectar y descargar contenido en 2 dispositivos compatibles al miso tiempo. Y otro beneficio es que admite agregar un miembro extra que viva en un domicilio diferente al del titular. Premium: Este plan da acceso a juegos móviles, series, películas sin publicidad y sin límites, con una reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR. El contenido se puede disfrutar en 4 dispositivos compatibles al mismo tiempo y admite la descarga de material hasta en 6 dispositivos. De igual manera, ofrece la opción de añadir 2 personas que vivan fuera del domicilio del titular.

Muy pronto solo habrá 2 paquetes de Netflix. Foto: Unsplash

¿Cuánto cuestan los plantes de Netflix este 2025?

Ahora que conoces los paquetes y lo que ofrece cada uno, toma en cuenta sus costos vigentes al mes:

El plan Estándar con anuncios tiene un costo de $119.

El paquete Estándar cuesta $249. El precio adicional por agregar un miembro es de $59 para el plan con anuncios y $69 sin publicidad.

El plan Premium tiene un valor de $329. Y los costos por agregar miembros extra son los mismos que el Estándar.

De acuerdo con Netflix, las personas extra que se agregan al plan cuentan con su propio perfil, pero la membresía debe ser pagada por el titular.

Recuerda que este servicio de streaming se puede pagar desde la misma app de la plataforma (disponible en iOS y Android) y dentro del apartado “Cuenta”. Los medios de pago autorizados son tarjeta de débito o crédito.

¿Qué plan de Netflix se eliminará?

¡Ojo! El próximo 12 de octubre de 2025, Netflix dejará de ofrecer el plan "Estándar con anuncios", por lo que deberás contratar otro de los disponibles para seguir disfrutando el contenido.

